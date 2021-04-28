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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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فيروس كورونا

مستشار الرئيس: سنلجأ لإعلان حظر التجوال بسبب كورونا في هذه الحالة

فيروس كورونا
فيروس كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن فيروس كورونا هو فيروس معدى وطريقة إنتشاره مازالت كما هى لم تتغير، مشيرا: "مش كل اللى بيعانى من أعراض غير مصاب، بمعنى أن كل شخص يجب ان يحترس".


وأضاف "تاج الدين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الاولى"، أن الشخص يعتقد أن كورونا مجرد نزلة برد عادية وستزول، موضحا أنه يجب التوعية والإلتزام بجميع الوسائل الإحترازية والوقائية قبل أى شئ.


وتابع أن من ضمن خصائص فيروس كورونا أنه يقوم بالإنتشار والعدوى سريعا بين الأفراد، مضيفا أنه لهذا السبب ولحرص الدولة الشديد ومتابعة الرئيس السيسي ومجلس الوزراء واللجنة الطبية تقوم بعمل توازن شديد الدقة ما بين الحالة الوبائية ، وبين مصلحة المواطنين الصحية وحياتهم وبين الحالة الإقتصادية.


وأكد أن اللجنة الطبية مستمرة فى أعمالها يوميا، بحيث إذا تم إتخاذ أى أمر سيتخذ من قبلها، أى أننا الأن لا نحتاج إلى إغلاق أو حظر تجوال، ولكن قد تضطر فى حالة عدم إلتزام المواطنين.

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