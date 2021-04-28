المجلس القومى للمرأة يشارك صندوق تحيا مصر فى توزيع كرتونة رمضان

يُشارك المجلس القومى للمرأة صندوق تحيا مصر فى توزيع كرتونة رمضان التى تحتوى على جميع السلع الغذائية الأساسية لشهر رمضان الكريم، ويتم توزيع هذه الكراتين بالتعاون مع فروع المجلس فى تسع محافظات هى القاهرة، الجيزة، القليوبية، الشرقية، كفر الشيخ، دمياط، الغربية، البحيرة والإسكندرية تستهدف السيدات الأكثر احتياجا بهذه المحافظات.

-هذه المبادرات توفر الدعم للأسر الأكثر احتياجا



وأشادت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة بمثل هذه المبادرات التى تعمل على توفير الدعم للأسر الأكثر إحتياجا وتلبى إحتياجاتهم وتخفف العبء عن كاهل المواطنين خاصة بمناسبة شهر رمضان المعظم الذى يُعد شهر الخير والبركة والرحمة وإدخال الفرحة على قلوب هذه الأسر.