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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المحلة الكبرى :رفع 75 طن قمامة ومخلفات

حملات نظافة
حملات نظافة

أكد حمدى صديق رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية ، أنه تم رفع 75 طن قمامة ومخلفات وأتربة، من قرى المركز، من خلال حملات مكبرة للوحدات المحلية القروية بمعدات تلك الوحدات، وذلك خلال 24 ساعة.

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وأوضح رئيس مدينة المحلة، أن الحملات استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بقرى المركز، وتمهيد الطرق وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات، وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة العامة.


من جانبه شدّد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، على استمرار حملات النظافة، ورفع تراكمات الرمال، ومخلفات المبانى، بالمراكز والمدن، لتحسين البيئة، ورفع مستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية للمواطنين.

استمرار حملات نظافه وتحرير مخالقات البناء بالمحلة وردع المخالفين

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أخبار محافظة الغربية حملات نظافة وردع مخالفات البناء وردع المخالفين اخبار المحافظات اخبار الغربية

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