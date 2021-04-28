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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

160 مليون جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء ببورسعيد

صدى البلد

تابع  الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات إنقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة فى أنماط الاستهلاك، وذلك مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك إستمراراً للمتابعة الدورية التى يقوم بها الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لخطط التطوير بشركات الكهرباء ومن بينها شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية ، وفى إطارالاهتمام الذى توليه الدولة لرفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور المشتركين على كافة أنحاء الجمهورية.

 

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ففى نطاق قطاع بورسعيد والذى يضم كل من بورسعيد ، بورفؤاد ، الجنوب الضواحى، المناخ، الزهور والمناطق المحيطة بهم يبلغ عدد المشتركين به حوالى  (310 آلاف) مشترك ويضم حوالى 10 مراكز وقرى ، تم خلال الفترة من يوليو 2014 حتى أبريل 2021 تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين باستثمارات تصل إلى حوالي 160 مليون جنيه  كخطة استثمارية وخطة طموحة حيث تم إحلال وتجديد وعمل عدد من التوسعات :

-   2  موزعات جهد متوسط  

-   90 محولا وكشك قدرات مختلفة .

-  70 عامود هوائى جهد متوسط.

-  225 كم كابلات أرضية جهد متوسط .

-  1300 عامود جهد منخفض .
 

-  150  كم كابلات أرضية جهد منخفض   .

-  190 صندوق توزيع جهد منخفض .

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على رفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية ، وشدد علي اهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.

كما أكد الوزير على ضرورة الإهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والادارات المختلفة بالشركات ، وشدد شاكر أيضاً على الإهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد ، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى.

 

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