مستشار الرئيس يوضح موقف لقاح كورونا في مصر والأعراض الناتجة عنه

لقاحات كورونا

رد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، عن تخوفات المواطنين بشأن لقاحات كورونا، قائلا: إن الدولة منذ الإعلان عالميا أن هناك لقاحات وهى تسعى بكل الوسائل للحصول على أكبر قدر من اللقاحات للمواطنين فى مصر، كما أن جميع اللقاحات التى أستخدمت فى مصر تعد لقاحات مؤثرة وفاعلة وآمنة.

وأضاف "تاج الدين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن هناك متابعة من الرئيس والحكومة على اللقاحات، حيث أنه لا يوجد أى مشكلة فى التمويل المالى للحصول على اللقاحات، حيث أنها تأتى من دول مختلفة.

وتابع أن هناك نوع من العجر العالمي فى إنتاج تلك اللقاحات، لافتا: "الدول المنتجة على اللقاحات استحوذت على عدد ضخم منها لمواطنيها"، ولكن مصر وفرت لقاحات.

وأشار إلى أن هيئة الدواء المصرية لا تصدر موافقة على أى لقاح قبل التأكد من صحتها، مطمئنا المواطنين أن أعراض اللقاحات طبيعية، حيث أنه فى بعض الحالات من الممكن أن يعانى من الحرارة أو ألام فى الحقن وأعراض أنفلوانزا طبيعية.