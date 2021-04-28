عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لقاحات كورونا

مستشار الرئيس يوضح موقف لقاح كورونا في مصر والأعراض الناتجة عنه

لقاح كورونا
لقاح كورونا

رد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، عن تخوفات المواطنين بشأن لقاحات كورونا، قائلا: إن الدولة منذ الإعلان عالميا أن هناك لقاحات وهى تسعى بكل الوسائل للحصول على أكبر قدر من اللقاحات للمواطنين فى مصر، كما أن جميع اللقاحات التى أستخدمت فى مصر تعد لقاحات مؤثرة وفاعلة وآمنة.

وأضاف "تاج الدين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن هناك متابعة من الرئيس والحكومة على اللقاحات، حيث أنه لا يوجد أى مشكلة فى التمويل المالى للحصول على اللقاحات، حيث أنها تأتى من دول مختلفة.

وتابع أن هناك نوع من العجر العالمي فى إنتاج تلك اللقاحات، لافتا: "الدول المنتجة على اللقاحات استحوذت على عدد ضخم منها لمواطنيها"، ولكن مصر وفرت لقاحات.

وأشار إلى أن هيئة الدواء المصرية لا تصدر موافقة على أى لقاح قبل التأكد من صحتها، مطمئنا المواطنين أن أعراض اللقاحات طبيعية، حيث أنه فى بعض الحالات من الممكن أن يعانى من الحرارة أو ألام فى الحقن وأعراض أنفلوانزا طبيعية.

لقاحات كورونا فيروس كورونا مستشار الجمهورية تخوفات المواطنين أمنه

ترشيحاتنا

ضبط 21 طن لحوم وأسماك ودواجن وكبدة غير صالحة في الجيزة..شاهد

أعلى سعر فائدة حقيقي بالعالم.. بلومبرج: سوق الديون المصرية الأكثر أمانا وجذبا للاستثمارات

سبقت الكبار .. كيف تفوقت الصين علي أمريكا و أصبحت الاولي في تصنيع السيارات عالميا

الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة ونشاط للرياح

فتح المزارات العسكرية مجاناً للجماهير إحتفالاً بأعياد تحرير سيناء

الحبس 5 سنوات عقوبة أى طبيب أجرى ختانًا لأنثى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصادر حكومية تكشف حقيقة فرض حظر التجوال .. وإغلاق المحافظات والمجال الجوي

تأجيل سداد الفواتير وتعطيل الدراسة.. 15 صلاحية لرئيس الجمهورية بـ قانون الطوارئ

رفع درجة استعدادات المستشفيات الجامعية وتوفير الأكسجين للسيطرة على كورونا

زوجة ممثل شهير تتعرض لحادث سير عنيف

قرار جديد من مصر للطيران للمسافرين إلى دولة الإمارات

التعليم : بدء الاجازة الصيفية لطلاب صفوف النقل بجميع مدارس مصر .. غدا

وفاة فوزية العباسي مذيعة التلفزيون المصري.. تفاصيل

في 90 دقيقة..محمد بن سلمان يبهر العالم ويقلب موازين السوشيال ميديا ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقفي عنها فورا.. أخطاء تزييت الشعر أثناء التمشيط

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

شاهد.. تسرب نفطي في البحر الأصفر بعد تحطم ناقلة ضخمة|صور

فيديو

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

فيديو جراف| نجاح باهر.. رئيس الوزراء يكشف رأي العالم في الاقتصاد المصري

فيديوجراف .. قصة أصحاب الكهف تتكرر في فرنسا

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: البيض والبصل والفسيخ فى شم النسيم

أحمد شندي يكتب: الإعلام والسياسة وجهان لعملة واحدة

د. شيماء علام تكتب: ثقب الروح

سيف محمود يكتب: إعادة تدوير النفايات بنفس منطق 2011 (الخطة البديلة)

عثمان المقدم يكتب: غدا سننسى ما كانا

منى زيدو تكتب: ليس دائماً «السكوت علامة الرضى»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: الاختيار العام

محمد أرسلان

الاصطفافات الجديدة في ظل فوضى المنطقة

بهجت العبيدي

صناعة كبش الفداء.. محمد رمضان

محمد نوار

احترام «رمضان»

ريهام مازن

إعلانات تفوق الحدود !!

عاطف عبد الستار

كيف نجت مصر من خريطة الدم

أحمد فرغلى رضوان

«لعبة نيوتن».. والجاذبية الفنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ