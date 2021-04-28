لمواجهة كورونا.. حملات مكبرة لضبط المخالفين للإجراءات الاحترازية بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات إزالة ورفع الإشغالات التي تتسبب فى الإعاقة المرورية وعرقلة حركة المواطنين مؤكداً أنه لا تهاون مع غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا حرصاً على صحة وسلامة الجميع.

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة موسعة بالاشتراك مع مديرية أمن الشرقية ( مساعد مدير الأمن للشرطة المتخصصة – شرطة المرافق – الإدارة العامة للمرور – مباحث المركز-إدارة الحماية المدنية – مباحث التموين ) وأسفرت الحملة عن تغريم ( ٤٩ ) مواطن مخالف بالمواصلات العامة الغرامة الفورية المقررة لعدم إلتزامهم بارتداء الكمامة الواقية.

كما تمكنت الحملة من رفع (٤٧) حالة إشغال (حواجز حديدية وخشبية وكراسي وترابيزات) كما قامت الحملة برصد عدد من المطاعم والكافتريات تقوم بتقديم أطعمة مجهولة المصدر كما تم ضبط مخالفات متعلقة بالسلامة والصحة المهنية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال اصحابها المخالفين.

وفي سياق متصل، قامت رئاسة حى أول الزقازيق بالإشتراك مع شرطة المرافق بشن حملة لرفع الإشغالات بشوارع (البوسطة و مولد النبي والجلاء والمكتبات والمنتزه والبوسطه ومولد النبي وميدان التحرير وعرابي والحلقة وكوبرى أبو عميرة وشارع فاروق وأمام مدارس الفاروق) وتم تطبيق القانون دون تهاون مع المخالفين.

وعلي جانب اخر فقد أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة للمرور علي المنشآت الغذائية والأسواق بمراكز ومدن الإبراهيمية وههيا، يرافقه مراقبي الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومدير الإدارة الصحية بالإبراهيمية، ومفتشي مكاتب الأغذية بإدارات الإبراهيمية وههيا.

أكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه تم خلالها المرور علي مصنع للمخللات بمركز الإبراهيمية، ومخزن للمواد الغذائية، وتم ضبط ٤ طن و ٨٠٠ كجم مخلل لسوء التخزين، عبارة عن ٤٨ برميل زيتون وارنبيط زنة البرميل ١٠٠ كجم، كما تم إعدام ٢٠٠ كجم مخلل، لوجود تغير في خواصه الطبيعية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق جزئي للمصنع، لوجود نقص شديد في الاشتراطات الصحية به، ويمثل خطر داهم علي الصحة العامة للمواطنين، وتم سحب ٤ عينات وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وتحرير ٣ محاضر جنح صحية للمخالفات المضبوطة.

وفي سياق متصل قام وكيل الوزارة بمعاينة أعمال تطوير ورفع كفاءة إحدى مصانع المياه الغازية بههيا، للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية به، وذلك بعد غلق المصنع أثناء حملة ترأسها وكيل الوزارة عليه منذ عدة أيام، وتم إعطاء إدارة المصنع مهلة شهر لتوفيق أوضاعهم، واستيفاء الاشتراطات الصحية اللازمة، حفاظاً علي صحة المواطنين، وتابع وكيل الوزارة بعض التعديلات التي تمت، ووجه ببعض الملاحظات لمراعاتها في أسرع وقت، للبدء في فتح وتشغيل المصنع مرة أخرى، للحفاظ علي الطاقة الإنتاجية، وبما يتناسب مع معايير الجودة، ووفقاً للاشتراطات الصحية اللازمة، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين.

وأكد الدكتور هشام مسعود علي استمرار الحملات المكثفة علي مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين، كما يهيب وكيل الوزارة بالمواطنين، بالمشاركة مع الصحة في الرقابة الصحية علي الأسواق من خلال تحري الدقة في شراء المنتجات الغذائية، والتأكد من المصادر الموثوقة لها، ومن تاريخ صلاحية المنتجات، والإبلاغ عن أي مصدر يقوم بتجارة المنتجات الغذائية المخالفة، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.