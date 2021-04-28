الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة ونشاط للرياح

قالت الدكتورة إيمان شاكر ، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية ، إنه منذ بداية فصل الربيع منذ 21 مارس نشهد تقلبات جوية تراوحت ما بين الارتفاعات والانخفاضات فى درجات الحرارة حيث شهدنا ارتفاع درجة الحرارة 41 درجة ثم انخفضت مرة أخرى وبداية من اليوم الأربعاء سيكون هناك ارتفاع تدريجى لدرجات الحرارة تبدأ من اليوم وحتى منتصف الأسبوع القادم بتسجيل 32 درجة اليوم الأربعاء وبداية من غدا من المقرر أن تسجل 36 درجة حتى يوم الاثنين القادم .



وأوضحت " شاكر " ، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز ، بأن القاهرة من المقرر أن تشهد 32 درجة ، وجنوب البلاد 41 درجة مئوية ، بالإضافة لوجود نشاط للرياح ببعض المناطق والذى سيزيد من شعور الحرارة ، ونصحت المواطنين بعدم التواجد بالقرب من أشعة الشمس المباشرة فى الفترة من الظهر وحتى العصر تجنبا لشعور بالعطش.

كما طالبت بالبعد عن تناول الحلويات والنشويات بكثرة تجنبا للشعور بالعطش وفقدان المياه أثناء فترات الصيام ، لافتة إلى أن الموجة الحارة ستبدأ اليوم تدريجيا وتستمر حتى منتصف الأسبوع القادم وعدم وجود عواصف ترابية حتى منتصف الأسبوع القادم .