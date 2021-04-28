آراء المواطنين في قرارات وزير التربية والتعليم الجديدة..فيديو

بعد أن كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيجري إنهاء العام الدراسي الحالي 2020/2021 لجميع طلاب صفوف النقل في المدارس الحكومية بعد امتحانات شهر أبريل الورقية، والانتهاء من كافة الاستعدادات المتعلقة بعقد الامتحانات.



وعقد امتحانات المواد التي لا تضاف لمجموع الطالب في نهاية العام الدراسي في المنازل، كما أنه بالنسبة لطلاب الصف الأول الابتدائي حتى الصف الثالث الابتدائي يجري تقييمهم وفق استمارة التقييم الخاصة بهم وتعتبر هذه المرحلة هي نهاية العام الدراسي الحالي.



بالإضافه الي عقد امتحان تكميلي لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الحاصلين على مجموع 25% من الدرجة العظمى في مادة أو 50% من الدرجات النهائية، خلال شهرمايو المقبل.

كما أن الوزاره قد أكدت علي أنه لا توجد أي نية لتغيير أي أجزاء من مقررات الثانوية العامة، وحرصها على الاستعداد لعقد الامتحانات بشكل جيد، وأن الإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بالمواد التي لا تضاف لمجموع طلاب الثانوية العامة بعد عيد الفطر.



ومن هنا رصدت عدسه موقع "صدى البلد "أراء الجماهير المصريه في الشوارع في تلك القرارات الجديدة من الوزاره ..

حيث قال "محمد أحمد"أن القرارات الجديدة صائبه كان من الأفضل أن تؤخذ منذ طويله من أجل الحفاظ علي أبنائنا من أنتشار العدوي بينهم كالدول الخارجيه التي قد أنتهت من الأعوام الدراسيه لديها.

وأكد " مصطفي عمر"الطالب بالصف الثاني الثانوي أن القرارات الجديدة غير مؤذيه للطلاب الإ إلغاء المواد الدراسيه التي قد توثر علي الطلاب في السنه النهائيه للثانويه العامه،كدرس التكامل في الرياضيات.



ولفت "بكري بدري"الي أن الشعب المصري يعاني بسبب منظومه التعليم في مصر بسبب عدم أستقرار القرارات واستمرار الدروس الخصوصيه ،وأن التابلت منظومه غير معروف هويتها.



وأشار "أشرف فرج " بأن كثره القرارات جعلت الطلاب غير مهتمه بالتعليم أو المنظومه ، وأن إمتحانات الثانويه العامه غير منتظمه ، مكملاً"محدش بقي فاهم حاجه ".



وأوضح " هادي فادي "أن الطلاب كانت غير مستعدة لإختبارات شهر إبريل والقرار المفاجي بإنتهاء العام الدراسي قد أغلق الفرصه أمام الطالب للتعوض ،قائلا"أنا بتابع وزير التعليم أكتر ما بذاكر من كتر القرارات " .



واختتم "أسامة فؤاد" بأن واجب الوزارة هو وضع خطة بديلة بدلا من القرارات المفاجئة على الطلاب كل حين والآخر وتعريفها للطلاب.