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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

حتراق ماكلارين 765LT

شاهد .. احتراق سيارة ماكلارين 765LT بالكامل في محطة وقود

احتراق سيارة ماكلارين
احتراق سيارة ماكلارين 765LT بالكامل في محطة وقود

 أثناء وقوفها في محطة وقود في ولاية بنسلفانيا الأمريكية اشتعلت النيران في سيارة مكلارين mclaren 765L ، و تدمرت بالكامل بسبب الحريق، و فور وقوع هذا الحادث هرع رجال الشرطة ورجال الإطفاء إلى مكان الحادث لأنقاذ ما يمكن انقاذة .

 تستمد  مكلارين mclaren 765L قوتها من محرك V8 سعة 4.0 لتر مزدوج التوربو يولد قوة 755 حصان، وتأتي بوزن أخف بـ 79 كجم من 720S والتي تأتي بقوة 710 حصان، ويقتصر إنتاج 765L على 765 نسخة فقط.

حريق  مكلارين mclaren 765L كان شديداً لدرجة أن رجال الإطفاء احتاجوا إلى ساعتين لإخماده، وللأسف لم يتمكنوا من إنقاذ السيارة، وتظهر ذائبة تماماً بشكل لا يُمكن التعرف عليه إلا من خلال نظام العادم الرباعي المركزي في الخلف الذس يميزها .

تعتبر السيارة مكلارين mclaren 765L من السيارات الفارهه السوبر كار و سعرها باهظ  للغاية والذي حتي 300 الف دولار اي حوالي 4 مليون و 700 الف جنيه مصري دون جمارك فنأمل أن تكون مؤمن عليها، وهذه ليست المرة الأولى التي نرى فيها سيارة ماكلارين تُدمر في حريق، حيث احترقت سيارة ماكلارين سينا في عام 2018 ودُمرت بالكامل.

مالك السيارة مكلارين mclaren 765L التي انصهرت في الخريق قد اشتراها مؤخراً وقادها مسافة 160 كم فقط، حيث قادها قبل ثلاثة أيام من الحريق، في حين أن سبب الحريق غير معروف، لكن من المحتمل أن الوقود انسكب بشكل خاطئ على العادم أثناء التزود بالوقود لذلك يجب توخي الحزر و التأكد من اطفاء المحرك قبل التزود بالوقود .

أخبار السيارات الجديدة أسعار السيارات مكلارين حوادث احتراق

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