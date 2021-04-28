لسرقة سيارتهم .. مدمن يلقي سيدة وطفلتين بالطريق العام في مصر الجديدة

لم يجد مدمن هيروين وسيلة لشراء جرعته اليومية من السموم سوي أن هدأه شيطانية الي سرقة سيارة اثناء توقفها بمصر الجديدة بداخلها سيدة وطفلتين ، حيث قام بتهديد السيدة وانزلها ولاذ بالهرب، إلا إنه اكتشف وجود طفلتين فى المقاعد الخلفية فقام بانزلهما أيضا ، واستولي علي السيارة ، إلا أن حظة العثر أوقعه فى قبضة رجال الشرطة بعد أن تم تحديد خط سيره من خلال كاميرات المراقبة وأوصافه التي أدلت بها السيدة ، والقي القبض عليه وتم اعادة السيارة ، ووجه اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة باتخاذ الاجراءات القانونيه حيال الواقعة .

وكان اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة قد تلقي اخطارا من المقدم أحمد وجيه رئيس مباحث قسم شرطة مصر الجديدة يفيد ورود بلاغ من شخص و سيدة قررا بأنه عقب قيام الأول بركن سيارة والده بدائرة القسم ، وبصحبته الثانية وطفلتين، وقام بالترجل من السيارة وبداخلها سالفى الذكر ومفتاح التشغيل لشراء بعض المستلزمات وأثناء ذلك فوجئ بقيام شخص بإستقلال السيارة وإجبار الثانية على الترجل منها تحت تهديد سلاح أبيض ، ولاذ بالفرار بالسيارة وبداخلها الطفلتين .

وفى وقت لاحق أخطرت الخدمات الأمنية بدائرة القسم بالعثور على الطفلتين عقب قيام مرتكب الواقعة بالتخلى عنهما ، والفرار بالسيارة المستولى عليها .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات التي اشرف عليها اللواء محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة شخص ، مقيم فى عين شمس ، تم ضبطه حال إستقلاله السيارة المستولى عليها وبحوزته سلاح أبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة .

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ، كما أقر بأنه نظراً لمروره بضائقة مالية لكونه من متعاطى المواد المخدرة " الهيروين " وعدم قدرته على شرائها، وحال سيره بمحل البلاغ شاهد السيارة المستولى عليها وبداخلها مفتاح التشغيل فإختمر فى ذهنه فكرة سرقتها بقصد التصرف فيها بالبيع وشراء المواد المخدرة.

وفى سبيل ذلك قام بإستقلال السيارة وإجبار المبلغة الثانية على الترجل منها عقب تهديدها بالسلاح الأبيض المضبوط بحوزته ، وأثناء ذلك فوجئ بتواجد الطفلتين بداخل السيارة فقام بالفرار بالسيارة وبصحبته الطفلتين ، وعقب ذلك تخلى عنهما بمحل العثور عليهما ، وبإستدعاء المبلغان إتهماه بإرتكاب الواقعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



