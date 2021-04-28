عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

نصائح مهمة لمنع التجسس على هاتفك.. اتبعها

منع التجسس على هاتفك
منع التجسس على هاتفك

توجد العديد من الطرق التي يمكن أن تساعدك على منع التجسس على هاتفك، حيث أن معظم مستخدمو الهواتف الذكية عرضة لهجمات الهاكرز التي تستهدف سرقة بياناتهم أو من أجل التجسس على حياتهم الشخصية، وفي جميع الأحوال يعمل المتسللون بجهد كبير لاختراق الأجهزة المحمولة والذكية من أجل هدف رئيسي هو المال، ولمنع التجسس على هاتفك يمكنك اتباع بعض الخطوات للبقاء في أمان من مخاطر القرصنة الالكترونية.

كود منع التجسس على هاتفك

تتيح بعض الأكواد البسيطة الكثير من الخدمات التي لا يعلم مستخدمو الهواتف الذكية بوجودها او طريقة استخدامها، ومن بينها تلك الكواد التي يمكن أن تساعدك في معرفة ما إذا كان أحدهما يتجسس عليك، وهي كالاتي:

 

لو خايف على موبايلك.. إليك أفضل برامج حماية الهاتف من الاختراق والتجسس

احذر .. 8 تطبيقات تخترق بيانات رسائلك لتسرق حساباتك البنكية

 

1. كود (*# 06#) : يظهر إليك هذا الكود رمز IMEI الخاص بجهازك، والذي يمكنك من خلاله معرفة ما إذا كان هاتفك نسخة مقلدة وليس إصدارا أصليا، حيث يسهل اختراق مثل هذه النسخ والتي لا تحصل على دعما من الشركات المصنعة.  

2. كود (##002#): عند استخدامك لهذا الكود على هاتفك الذكي يسهل عليك بخطوات بسيطة تعطيل جميع طرق التجسس والتي تمثل لمستخدمي أجهزة أندرويد وآيفون خطوة مهمة لكل من يريد معرفة ما إذا كان عرضة للتجسس عن طريق الهاتف.

3. كود (*#62#): يساعدك هذا الكود على معرفة أرقام الهواتف التي يجري تحويل المكالمات الواردة إليك إليهم، في حالة كان هاتفك مغلقا أو غير متاح.

4. كود (*#21#): يسمح هذا الكود لجميع مستخدمي الهواتف الذكية، من معرفة ما إذا كان كلا من البيانات والرسائل الخاصة بهم يجري نقلها إلى جهاز آخر أو كان معرض للمراقبة.

برنامج منع التجسس على المكالمات

باستخدام بعض الأجهزة المتطورة يتعرض مستخدمو الهواتف الذكية للتجسس والتصنت، والتي تتيح للهاكرز القدرة على الاستماع إلى المكالمات الصوتية الخاصة بهم، ولحماية هاتفك من مثل هذه البرامج يمكنك الاستعانة ببرنامج منع التجسس على المكالمات، مثل البرنامج الآتي:

- برنامج منع التجسس على المكالمات Call Speech Privacy:

يتيح برنامج  Call Speech Privacy، لمستخدمي هواتف أندرويد حماية أجهزتهم من البرامج الخبيثة التي يستخدمها المتسللين من أجل التجسس أو التصنت على المكالمات الصوتية بدون علمهم، يتوفر التطبيق مجانا على متجر جوجل بلاي، ويقدم دعما لحماية الرسائل النصية وخيار لحجب الميكروفون الهاتف، بالإضافة إلى تعطيل جميع التطبيقات التي تهدف للوصول لوظائف الميكروفون خلسة.

منع التجسس تجسس الهاتف الذكي حماية هاتفك كود منع التجسس برنامج منع التجسس

موضوعات متعلقة

إحذر.. برامج تجسس خطيرة تجتاح هواتف أندرويد وتسرق حساباتك البنكية

ثغرة أمنية تهدد 1.5 مليار مستخدم لهواتف آيفون حول العالم

تسرق حساباتك البنكية .. ثغرة خطيرة فى App Store تهدد جميع مستخدمى أبل

تجسس التطبيقات والإعلانات.. أفضل تطبيقات لحظر من يتتعبك

ترشيحاتنا

تعرف على الفئات المستثناة من الإجازات الرسمية بالحكومة

Dell تعلن عن أكثر أجهزة الكمبيوتر التجارية ذكاءً في العالم

القمامة تكسو شارع عياد فى أسيوط .. والأهالى تستغيث لرفعها.. صور

موعد طرح هوندا أكورد 2021 في مصر .. صور

لبنان تطرح أول سيارة كهربائية بشعار المسجد الأقصى.. صور

وزير التنمية المحلية يكشف موقف تعديل اشتراطات البناء بعد إقرارها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصادر حكومية تكشف حقيقة فرض حظر التجول.. وإغلاق المحافظات والمجال الجوي

السبت والأحد والإثنين أجازة .. رئيس الوزراء يصدر قرارات تنظيم العطلات الرسمية

تأجيل سداد الفواتير وتعطيل الدراسة.. 15 صلاحية لرئيس الجمهورية بـ قانون الطوارئ

البحوث الفلكية تحدد أول أيام عيد الفطر المبارك

رفع درجة استعدادات المستشفيات الجامعية وتوفير الأكسجين للسيطرة على كورونا

تعرض زوجة الفنان محمد العمروسي لـ حادث سير عنيف

السجن المشدد 10 سنوات لموظف هتك عرض ابن شقيقة زوجته فى المعادى

قرار جديد من مصر للطيران للمسافرين إلى دولة الإمارات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقفي عنها فورا.. أخطاء تزييت الشعر أثناء التمشيط

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

شاهد.. تسرب نفطي في البحر الأصفر بعد تحطم ناقلة ضخمة|صور

فيديو

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

فيديو جراف| نجاح باهر.. رئيس الوزراء يكشف رأي العالم في الاقتصاد المصري

فيديوجراف .. قصة أصحاب الكهف تتكرر في فرنسا

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: البيض والبصل والفسيخ فى شم النسيم

أحمد شندي يكتب: الإعلام والسياسة وجهان لعملة واحدة

د. شيماء علام تكتب: ثقب الروح

سيف محمود يكتب: إعادة تدوير النفايات بنفس منطق 2011 (الخطة البديلة)

عثمان المقدم يكتب: غدا سننسى ما كانا

منى زيدو تكتب: ليس دائماً «السكوت علامة الرضى»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: الاختيار العام

محمد أرسلان

الاصطفافات الجديدة في ظل فوضى المنطقة

بهجت العبيدي

صناعة كبش الفداء.. محمد رمضان

محمد نوار

احترام «رمضان»

ريهام مازن

إعلانات تفوق الحدود !!

عاطف عبد الستار

كيف نجت مصر من خريطة الدم

أحمد فرغلى رضوان

«لعبة نيوتن».. والجاذبية الفنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ