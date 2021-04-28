نصائح مهمة لمنع التجسس على هاتفك.. اتبعها

توجد العديد من الطرق التي يمكن أن تساعدك على منع التجسس على هاتفك، حيث أن معظم مستخدمو الهواتف الذكية عرضة لهجمات الهاكرز التي تستهدف سرقة بياناتهم أو من أجل التجسس على حياتهم الشخصية، وفي جميع الأحوال يعمل المتسللون بجهد كبير لاختراق الأجهزة المحمولة والذكية من أجل هدف رئيسي هو المال، ولمنع التجسس على هاتفك يمكنك اتباع بعض الخطوات للبقاء في أمان من مخاطر القرصنة الالكترونية.

كود منع التجسس على هاتفك

تتيح بعض الأكواد البسيطة الكثير من الخدمات التي لا يعلم مستخدمو الهواتف الذكية بوجودها او طريقة استخدامها، ومن بينها تلك الكواد التي يمكن أن تساعدك في معرفة ما إذا كان أحدهما يتجسس عليك، وهي كالاتي:

1. كود (*# 06#) : يظهر إليك هذا الكود رمز IMEI الخاص بجهازك، والذي يمكنك من خلاله معرفة ما إذا كان هاتفك نسخة مقلدة وليس إصدارا أصليا، حيث يسهل اختراق مثل هذه النسخ والتي لا تحصل على دعما من الشركات المصنعة.

2. كود (##002#): عند استخدامك لهذا الكود على هاتفك الذكي يسهل عليك بخطوات بسيطة تعطيل جميع طرق التجسس والتي تمثل لمستخدمي أجهزة أندرويد وآيفون خطوة مهمة لكل من يريد معرفة ما إذا كان عرضة للتجسس عن طريق الهاتف.

3. كود (*#62#): يساعدك هذا الكود على معرفة أرقام الهواتف التي يجري تحويل المكالمات الواردة إليك إليهم، في حالة كان هاتفك مغلقا أو غير متاح.

4. كود (*#21#): يسمح هذا الكود لجميع مستخدمي الهواتف الذكية، من معرفة ما إذا كان كلا من البيانات والرسائل الخاصة بهم يجري نقلها إلى جهاز آخر أو كان معرض للمراقبة.

برنامج منع التجسس على المكالمات

باستخدام بعض الأجهزة المتطورة يتعرض مستخدمو الهواتف الذكية للتجسس والتصنت، والتي تتيح للهاكرز القدرة على الاستماع إلى المكالمات الصوتية الخاصة بهم، ولحماية هاتفك من مثل هذه البرامج يمكنك الاستعانة ببرنامج منع التجسس على المكالمات، مثل البرنامج الآتي:

- برنامج منع التجسس على المكالمات Call Speech Privacy:

يتيح برنامج Call Speech Privacy، لمستخدمي هواتف أندرويد حماية أجهزتهم من البرامج الخبيثة التي يستخدمها المتسللين من أجل التجسس أو التصنت على المكالمات الصوتية بدون علمهم، يتوفر التطبيق مجانا على متجر جوجل بلاي، ويقدم دعما لحماية الرسائل النصية وخيار لحجب الميكروفون الهاتف، بالإضافة إلى تعطيل جميع التطبيقات التي تهدف للوصول لوظائف الميكروفون خلسة.