للحد من انتشار كورونا.. خطة 10 أجهزة بالمدن الجديدة لضبط المخالفات

واصلت أجهزة المدن الجديدة، حملاتها المفاجئة لليوم الرابع على التوالي، على المقاهي والمولات والمحال التجارية بالتعاون مع أجهزة الشرطة المعنية، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرها مجلس الوزراء، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وصرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،بأن الحملات شملت 10 مدن هي(6 أكتوبر – الشيخ زايد – القاهرة الجديدة – أسيوط الجديدة – الشروق – العبور – بدر – العاشر من رمضان – النوبارية الجديدة – 15 مايو)، وأسفرت عن ضبط عدد كبير من المخالفات لتقديم "الأرجيلة" لمرتادي الكافيهات والمقاهى.

القاهرة الجديدة

شن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، حملة مسائية مكبرة لضبط المخالفات بالمدينة، أسفرت عن غلق عدد كبير من المقاهي والكافتيريات لمخالفتها الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وتقديم الشيشة بالمخالفة.



قال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إنه تم التحفظ على عدد كبير من المعدات المخالفة، ورفع إشغالات الطرق وتحرير محاضر للمخالفين، مؤكداً استمرار الحملات المفاجئة لرصد المخالفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

مدينة 6 أكتوبر

وفي سياق متصل، صرح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بأن الإدارات المختصة بالجهاز وبالتنسيق مع الجهات الأمنية، شنت حملات لإزالة التعديات وضبط المخالفات ورفع الإشغالات بالمدينة.



وأوضح عادل النجار، أن الحملات أسفرت عن وقف أعمال صب غرف سطح مخالفة بالقطعة رقم ١٤٦٢ بالحى الرابع مجاورة ٧، بجانب رصد أفراد يقومون بتركيب إعلانات بدون تصريح بشارع جمال عبدالناصر، كما تم رفع الإشغالات بمحور الكفراوي وضبط لودر بجنوب الأحياء يقوم بأعمال مخالفة، مشيراً إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المنظمة فى هذا الشأن.

وأكد رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، ضرورة متابعة تنفيذ الإجراءات، واستمرار حملات إزالة المخالفات مع استمرار المتابعة والرصد للمخالفين.



الشيخ زايد

قاد المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، حملة ليلية مفاجئة على المطاعم والمقاهي والكافيتريات بالتعاون مع الشرطة، لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.



وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه خلال الحملة تم ضبط أكثر من ١٠٠ "أرجيلة "، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين ومصادرة وإعدام تلك المضبوطات.



النوبارية

كما قاد المهندس مجدي يوسف، رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، حملة مكبرة لتطبيق قرار مجلس الوزراء بإلزام المقاهي بالإجراءات الوقائية والاحترازية وعدم تقديم "الأرجيلة" للمواطنين، يرافقه مسئولو الإدارات المعنية ( الأمن ـ التنمية ـ القانونية ) وبالتعاون مع شرطة التعمير.



وقال المهندس مجدي يوسف، إن الحملة أسفرت عن مصادرة أكثر من مائة "أرجيلة" واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحاب المقاهي المخالفة .

العبور

وأكد المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه تم تنفيذ حملة ليلية بمعرفة الإدارات المختصة على المطاعم والمقاهي العاملة بأحياء المدينة المختلفة، للتأكد من مدى تنفيذ الإجراءات الاحترازية وذلك بالتنسيق مع شرطة التعمير بالمدينة.



وأشار رئيس الجهاز، إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط عدد من الكافيتريات التي تخالف الإجراءات الاحترازية، وذلك بتقديم "الأرجيلة" لروادها حيث تم ضبط ومصادرة 80 "أرجيلة"، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن ضد المخالفين.

الشروق

ومن جانبه صرح المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز مدينة الشروق، بأنه تم شن حملة ليلية مكبرة على المقاهي بالتعاون مع قسم شرطة تعمير المدينة، حيث أسفرت تلك الحملة عن ضبط 7 مقاهي مخالفة تمثلت في تقديم "الأرجيلة" بالمخالفة للإجراءات الاحترازية بخلاف التعدي على ممرات المشاة.

دمياط الجديدة



وأعلن المهندس محمد رجب، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، أنه تم ضبط حوالي 150 "أرجيلة" خلال الحملة المكبرة مساء أمس، التي نفذتها إدارتا التنمية والأمن بالجهاز، بالتنسيق مع شرطة التعمير بالمدينة، للوقوف على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.



وأوضح رئيس الجهاز، أن الحملات استهدفت المقاهي والكافيتريات بجميع أحياء مدينة دمياط الجديدة، لافتا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيال المخالفين، وإعدام المضبوطات بمشتملاتها حفاظاً على سلامة وصحة سكان المدينة.



العاشر من رمضان

وأضاف المهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز خليج السويس، أن إدارة الإشغالات والتعديات بالاشتراك والتعاون مع إدارة الأمن وشرطة المرافق وشرطة التعمير، قاموا بشن حملة ليلية مكبرة على الكافيتريات بالمجاورات (4 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13) بالحيين الأول والثاني ومنطقة الأردنية والحي الثالث مجاورات (١٩ - ١٨ - ٢٠ - ٢٤ – ٢٦)، وتم ضبط ٣١٩ "أرجيلة" وأدوات مخالفة.

مدينة بدر

وفي سياق متصل، نفذ جهاز تنمية مدينة بدر، بالتنسيق مع شرطة المرافق، حملة على المقاهي والكافيتريات المخالفة بالحي الثالث "المجاورة الثالثة"، والحي الأول "المجاورة الثانية" والخامسة، للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا وحرصًا على الصحة العامة.



وأوضح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز المدينة، أن الحملة أسفرت عن مصادرة ٤٥ "ارجيلة" والتحفظ على ١٢٠ كرسي ومعدات أخرى للمخالفة، مضيفاً أنه تم تحرير ٧ محاضر بيئة و ٢٠ محضر كمامة ومحضر إدارة بدون ترخيص ومحضر إشغال طريق.

المنيا الجديدة



وأضاف المهندس خالد نايف عبدالعزيز، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، أنه تم شن حملة ليلية مكبرة على المقاهي بالتعاون مع قسم شرطة تعمير مدينة المنيا الجديدة، مشيراً إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط عدد من المقاهي المخالفة للإجراءات الاحترازية بخلاف التعدي على ممرات المشاة، وتمكنت الحملة من مصادرة عدد من "الأرجيلة" والتحفظ أيضا على الإشغالات.

الفيوم الجديدة

وأكد المهندس عبد الوهاب صميدة، رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، أنه تم تنفيذ حملة ليلية من إدارة الأمن بجهاز المدينة، وبالتعاون مع قسم شرطة التعمير على المقاهي المتواجدة بالمدينة للتفتيش وضبط أي مخالفات لقرار حظر "الأرجيلة" بالمقاهي.

ومن جانبه، قاد المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، حملة ليلية على المقاهي والكافيهات، وذلك لضبط الشارع والقضاء على الإشغالات والتعديات بالمدينة، مضيفاً أن الحملة تم تنفيذها بمعرفة إدارة التنمية بالاشتراك مع إدارة الأمن بالجهاز، وبالتنسيق مع شرطة التعمير بالمدينة.

وأشار المهندس السيد همام، إلى أن جهود الحملة أسفرت عن ضبط عددٍ من المقاهي المخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا والمتمثلة في تقديم "الأرجيلة" وعدم الالتزام بأعداد المرتادين والكمامات، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية المنظمة في هذا الشأن حيث تم مصادرة 48 "أرجيلة"، وتحرير المحاضر للمخالفين.