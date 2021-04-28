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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

نائبة تطالب بتحويل "العلمين الجديدة" للمحافظة رقم 28 بمصر

الدكتورة دينا أحمد
الدكتورة دينا أحمد إسماعيل عضو مجلس النواب

طالبت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل عضو مجلس النواب من الحكومة تحويل مدينة العلمين الجديدة إلى محافظة مؤكدة أن الإنجازات الكبرى داخل مدينة العلمين الجديدة التى تتم حاليا فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى صاحب الفكرة العبقرية فى انشاء هذه المدينة العالمية تؤهلها لتكون محافظة.

وطالبت " إسماعيل " فى بيان لها أصدرته اليوم من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالإسراع فى تحويل مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالى إلى محافظة لتكون المحافظة رقم 28 فى مصر معربة عن ثقتها التامة فى ان مدينة العلمين الجديدة ستكون واحدة من أفضل وأهم المدن على مستوى العالم كله.

كما طالبت من الحكومة تنظيم الرحلات السياحية الداخلية وايضا الرحلات لسياح العالم لزيارة مدينة العلمين الجديدة والتعرف عن قرب على المشروعات القومية العملاقة داخل هذه المدينة الرائعة.

وأكدت النائبة دينا أحمد إسماعيل ان مدينة العلمين الجديدة سوف تعمل على إحياء منطقة الساحل الشمالى باسرها من محافظة الإسكندرية وحتى منطقة السلوم ، مطالبة من الحكومة استغلال منطقة الساحل الشمالى فى إنشاء عدد من المناطق الصناعية والسياحية والزراعية لاستغلال الإمكانيات والثروات الطبيعية داخل هذه المنطقة خاصة فيما يتعلق بالصناعات الزراعية التصديرية والصناعات الطبية وغيرها من الصناعات الأخرى.

وأكدت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل ان هذه المنطقة ستكون مؤهلة لتغيير التركيبة السكانية داخل مصر نظرا لانها منطقة واعدة وبكر وقادرة على توفير الملايين من فرص العمالة الحقيقية وجذب السكان من الوادى والدلتا اليها لتخفيف الكثافة السكانية الكبيرة داخل محافظات القاهرة الكبرى والوادى والدلتا.

مدينة العلمين الجديدة الرئيس السيسي رئيس الوزراء الساحل الشمالي الحكومة

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