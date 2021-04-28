حياة كريمة..إنشاء وتطوير 12 مدرسة بتكلفة 63 مليون جنية في الشرقية

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندس أحمد مرسي مدير هيئة الأبنية التعليمية معدلات أداء ونسب تنفيذ الأعمال الجاريه بالمدارس المدرجة ضمن مبادرة "حياة كريمة" والتي تستهدف تطوير المنشآت التعليمية وانشاء مدارس جديدة لإحداث نقله تعليمية مميزة لأبناء مركز ومدينة الحسينية وتقديم تعليم جيد لهم.

أكد المحافظ أن القيادة السياسية تولى اهتماماً كبيراً بتنفيذ مبادرة حياة كريمة للإرتقاء بالمستوى الإقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر إحتياجاً بالقرى لإحداث تنمية شاملة بالريف المصري، لافتاً إلى أنه تم تحديد 41 قرية بمركز الحسينية ضمن تنفيذ البرنامج القومي لتنمية وتطوير الريف المصري برفع كفاءة البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وطرق وكباري وغاز طبيعي وإقامة منشآت تعليمية وشبابية وتوفير سكن كريم للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

وفي هذا الاطار أشار المهندس أحمد مرسي مدير هيئة الأبنية التعليمية أنه جاري تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير 12 مدرسة ما بين انشاء جديد واحلال كلي وجزئي وتوسعة بتكلفة 63 مليون و330 ألف جنيه لإضافة 143 فصل جديد لافتا إلي أنه تم تجهيز المستندات اللازمة لإسناد اعمال انشاء وتوسعة 5 مدارس بقري قصاصين الشرق والإخيوة وجزيرة سعود ومنشأه أبو عامر بمركز الحسينية لإضافة 52 فصل مدرسي وذلك بهدف القضاء على نظام الفترتين ولتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية.

أوضح مدير هيئة الأبنية التعليمية أنه جاري عمل الدراسات الخاصة بأعمال طرح واسناد أعمال انشاء وتطوير 10 مدارس بقري ( جزيرة سعود – بشارة الطحاوي – قصاصين الشرق – الحمادين – المناجاه الكبري – الملكيين القبلية) بمركز الحسينية لإضافة 138 فصل جديد ومطور وبتكلفة 13 مليون و 199 ألف جنيه , وذلك بالتعاون والتنسيق مع الشعبة الهندسية بالقوات المسلحة ورئاسة مركز ومدينة الحسينية لتطوير قطاع التعليم وتقديم تعليم جيد للأجيال القادمة للمشاركة في بناء مستقبل مصر الجديدة التي نحلم بها .

أضاف مدير هيئة الأبنية التعليمية أنه تم الإنتهاء من أعمال التسليم الإبتدائي لمدرسة العمدة رأفت فياض للتعليم الأساسي بقرية الجمالية والمقامة بتكلفة 8 مليون و630 ألف جنيه وتضم 22 فصل مدرسي، ومدرسة السادات الابتدائية بقرية جزيرة سعود بعد الانتهاء من تطوير 6 فصول بتكلفة 3 مليون و790 ألف جنيه .

وعلي جانب أخر فقد كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في تنفيذ الإزالة الفورية لأي تعديات مخالفة علي الأراضى الزراعية او أملاك الدولة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للحفاظ علي هيبه الدولة وفرض سياده القانون علي الجميع .

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ،شنت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح حملة ازالة لحاله بناء مخالف عبارة عن سقف للدور الثانى بمساحه ١٩٥متر بقرية المعالى التابعه للوحده المحليه بالجديدة قتم إيقاف الأعمال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونيّة ضد المخالفين.

كما نفذت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم حملة ازالة بنطاق الوحدة المحلية بصافور و اسفرت عن ازالة كلية في المهد لغرفتين بالطوب الاحمر بدون الحصول على ترخيص على مساحة ( ٥ ) سهم بما يعادل ٦٧.٥ متر داخل الحيز و تم التحفظ على المخالف وعرضه على النيابة العسكرية.