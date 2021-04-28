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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

نائب يثمن تخصيص 200 مليار جنيه فى خطة العام الجديد لتمويل "حياة كريمة"

النائب أحمد فؤاد
النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية

أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب حرص الحكومة على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتخصيص موارد مالية كبيرة للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” في خطة عام 2022/21 تبلغ 200 مليار جنيه منها 27,5 مليار جنيه للصحة، 4,4 مليار جنيه للتعليم، 20 مليار جنيه للكهرباء، 102 مليار جنيه للصرف الصحي ومياه الشرب، 12,2 مليار جنيه لرصف الطرق.

وثمن " أباظة " فى بيان له اصدره اليوم المستهدفات التنموية لمبادرة "حياة كريمة" في خطة عام 2022/21، والتىتتمثل في إنشاء 10828 فصل دراسي وتطوير782 مركز شباب/ملعب خماسي، وإنشاء وتطوير 317 مبنى خدمات حكومية وتأهيل وتبطين ترع بأطوال 2670 كم، إنشاء 100 ألف وحدة سكن كريم، تطوير 319 مكتب بريد، إنشاء وتطوير 1250 وحدة رعاية صحية وإنشاء وتطوير 389 نقطة إسعاف وتوريد 800 سيارة إسعاف، توفير 510 عيادة متنقلة وإنشاء وتطوير 112 وحدة بيطرية وإنشاء  191 مركز خدمات زراعية.

وقال النائب أحمد فؤاد أباظة إن تنفيذ هذه المبادرة يحقق نقلة نوعية وشاملة فى مستوى الخدمات وجودة الحياة لكافة سكان الريف المصرى والذين يصل عددهم الى 58 مليون مواطن مصرى يقطنون فى القرى والريف المصرى مؤكداً ان تخصيص هذا المبالغ يؤكد انحياز القيادة السياسية لاهالينا المصريين فى القرى والريف المصرى.

كما أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة بزيادة الدعم المتعلق بالجانب الاجتماعى والدعم النقدى ممثلا فى معاش الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة من خلال تخصيص 19مليار جنيه بموازنة 21/22 مطالباً من الحكومة البحث عن ادماج المستحقين لهذه الاموال فى العمل والانتاج من خلال التفكير فى تملكهم وإدارتهم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

الحكومة الرئيس السيسي مبادرة حياة كريمة معاش الضمان الاجتماعى صرف معاش تكافل وكرامة

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