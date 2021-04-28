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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بوجاتي شيرون لي ليجينديس دو سيل

طرح بوجاتي شيرون لي ليجينديس دو سيل المحدودة في السعودية .. صور

bugatti les legendes
bugatti les legendes du ciel

 تتطلع شركة بوجاتي إلى توسيع تواجدها في الشرق الأوسط، لذلك كشفت عن إصدار بوجاتي لي ليجينديس دو سيل bugatti les legendes du ciel المحدود من شيرون سبورت، في حدث لكبار الشخصيات في المملكة العربية السعودية، ويكرم هذا الطراز الحصري الطيارين الفرنسيين الأسطوريين لتثبت أنهم جزء لا يتجزأ من تاريخ بوجاتي المشرف.

تم تطوير بوجاتي لي ليجينديس دو سيل bugatti les legendes du ciel سبورت لتحقيق ذروة الأداء الديناميكي، لتصل إلى أقصى سرعة بتحكم وأداء قيادة شامل، كما أنها أخف بـ 50 كجم من شيرون القياسية بسبب استخدام عادم من التيتانيوم خفيف الوزن المطبوع بطابعة ثلاثية الأبعاد، والجناح الخلفي الثابت، واستخدام الألكانتارا والألمنيوم والتيتانيوم بشكل مكثف.

التقطت بوجاتي بعض الصور الخاصة للسيارة بوجاتي لي ليجينديس دو سيل bugatti les legendes du ciel في نادي رويال جرينز جولف آند كونتري كلوب في جدة، مع لقطات خاصة في الرياض، كما حظى الضيوف بفرصة للتحدث مع سائق اختبار بوجاتي، آندي والاس، والذي زودهم بالمعلومات المتعلقة بخصائص قيادة السيارة الخارقة.

 تتميز بوجاتي لي ليجينديس دو سيل bugatti les legendes du ciel بطلاء خارجي رمادي غير لامع، مع شريط سباق أبيض واحد، وشارات خاصة، بالإضافة إلى مقصورة يغلب عليها اللون البني الفاتح مع زخارف فريدة على مساند الرأس وألواح الأبواب.

جميع من حضر الترويح للسيارة بوجاتي لي ليجينديس دو سيل bugatti les legendes du ciel حصل على فرصة الجلوس خلف عجلة قيادة شيرون بور سبورت، واستكشاف المناظر الطبيعية المفتوحة للمملكة داخل واحدة من أسرع السيارات في العالم .

 

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