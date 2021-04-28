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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مسجل خطر.. سقوط لص "الموتسيكلات" في قبضة مباحث القاهرة

صدى البلد

تمكن رجال الأمن من ضبط مسجل خطر بالقاهرة لقيامه بسرقة الدراجات النارية بأسلوب "قطع وتوصيل الأسلاك".

ففي أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة مصر القديمة والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط مسجل خطر، وبحوزته آلة حادة "مقص معدنى" حال شروعه فى سرقة دراجة نارية "بدون لوحات معدنية " ملك شخص بأسلوب 

"قطع وتوصيل الأسلاك" باستخدام الأداة المضبوطة بحوزته وذلك حال توقفها بدائرة القسم، كما ضبط بحوزته دراجة نارية وبالكشف الفنى عليها تبين أنها مقيدة باسم (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط).

بمناقشته عن مصدر الدراجة النارية الثانية المضبوطة بحوزته أقر بسرقتها بذات الأسلوب، وباستدعاء المجنى عليه الأول تعرف على الدراجة، واتهمه بالشروع فى سرقتها، وجار استدعاء المجنى عليه الثانى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مسجل خطر سرقة الدراجات النارية مصر القديمة دراجة نارية مقص معدنى

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