الكرملين: اقتراح واشنطن لعقد قمة بين بوتين وبايدن يحتاج الى دراسة

اعتبر الكرملين أن فكرة لقاء بين فلاديمير بوتين والرئيس الأميركي جو بايدن تتطلب تحليلاً عميقاً، مشيرا الى أنه في كل مرة تكون التصريحات الأمريكية مرافقة لكلمات حول العقوبات.

وقال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي ديمتري بيسكوف للصحفيين اليوم الأربعاء: "لا ، لم نعط إجابة رسمية، ما زلنا ندرس هذا الاقتراح ونحلل الوضع​​​. وانتم كما ترون أن الوضع يتطلب تحليلاً عميقاً، لأنه في كل مرة يجري الحديث فيها حول القمة من قبل زملائنا تكون مرافقة لكلمات حول ضرورة أن تدفع روسيا الثمن وحول حتمية فرض عقوبات جديدة. لذلك ، بالطبع ، هناك حاجة إلى تحليل عميق".

وفي سياق متصل صف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف كلمات رئيس أوكرانيا حول رغبته في السلام مع روسيا بأنها تصريحات "رائعة"، مشيرًا إلى أن روسيا وأوكرانيا لم يتقاتلا أبدًا ، ويجب تحقيق السلام في دونباس.

وقال بيسكوف: "بالطبع ، هذا تصريح ممتاز والتطلع إلى السلام يجب دعمه بكل الطرق ، لكن الحقيقة، وكما فهمت، روسيا وأوكرانيا، ولله الحمد، لم يسبق لهما أن تقاتلا، ويجب أن نتحدث ، ربما ليس عن السلام بين أوكرانيا وروسيا ، على الرغم من أن أوكرانيا أفسدت علاقاتنا الثنائية بشكل كبير".

وأشار إلى أنه يجب تحقيق السلام على أراضي أوكرانيا نفسها.