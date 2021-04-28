عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكرملين: اقتراح واشنطن لعقد قمة بين بوتين وبايدن يحتاج الى دراسة

الكرملين
الكرملين

 

اعتبر الكرملين أن فكرة لقاء بين فلاديمير بوتين والرئيس الأميركي جو بايدن تتطلب تحليلاً عميقاً، مشيرا الى أنه في كل مرة تكون التصريحات الأمريكية مرافقة لكلمات حول العقوبات.

وقال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي ديمتري بيسكوف للصحفيين اليوم الأربعاء: "لا ، لم نعط إجابة رسمية، ما زلنا ندرس هذا الاقتراح ونحلل الوضع​​​. وانتم كما ترون أن الوضع يتطلب تحليلاً عميقاً، لأنه في كل مرة يجري الحديث فيها حول القمة من قبل زملائنا تكون مرافقة لكلمات حول ضرورة أن تدفع روسيا الثمن وحول حتمية فرض عقوبات جديدة. لذلك ، بالطبع ، هناك حاجة إلى تحليل عميق".

الكرملين يكشف حقيقة لقاء الرئيسين بوتين وبايدن منتصف يونيو القادم

الكرملين: نشعر بالقلق بسبب ما يجري في ميانمار

وفي سياق متصل صف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف كلمات رئيس أوكرانيا حول رغبته في السلام مع روسيا بأنها تصريحات "رائعة"، مشيرًا إلى أن روسيا وأوكرانيا لم يتقاتلا أبدًا ، ويجب تحقيق السلام في دونباس.

وقال بيسكوف: "بالطبع ، هذا تصريح ممتاز والتطلع إلى السلام يجب دعمه بكل الطرق ، لكن الحقيقة، وكما فهمت، روسيا وأوكرانيا، ولله الحمد، لم يسبق لهما أن تقاتلا، ويجب أن نتحدث ، ربما ليس عن السلام بين أوكرانيا وروسيا ، على الرغم من أن أوكرانيا أفسدت علاقاتنا الثنائية بشكل كبير".

وأشار إلى أنه يجب تحقيق السلام على أراضي أوكرانيا نفسها.

الكرملين واشنطن بايدن بوتين أمريكا روسيا موسكو

موضوعات متعلقة

الكرملين يكشف حقيقة لقاء الرئيسين بوتين وبايدن منتصف يونيو القادم

الكرملين: الأسد يطلع بوتين على استعدادات سوريا للانتخابات الرئاسية الشهر المقبل

الكرملين: نشعر بالقلق بسبب ما يجري في ميانمار

ترشيحاتنا

تعرف على الفئات المستثناة من الإجازات الرسمية بالحكومة

Dell تعلن عن أكثر أجهزة الكمبيوتر التجارية ذكاءً في العالم

القمامة تكسو شارع عياد فى أسيوط .. والأهالى تستغيث لرفعها.. صور

موعد طرح هوندا أكورد 2021 في مصر .. صور

لبنان تطرح أول سيارة كهربائية بشعار المسجد الأقصى.. صور

وزير التنمية المحلية يكشف موقف تعديل اشتراطات البناء بعد إقرارها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصادر حكومية تكشف حقيقة فرض حظر التجول.. وإغلاق المحافظات والمجال الجوي

السبت والأحد والإثنين أجازة .. رئيس الوزراء يصدر قرارات تنظيم العطلات الرسمية

تأجيل سداد الفواتير وتعطيل الدراسة.. 15 صلاحية لرئيس الجمهورية بـ قانون الطوارئ

البحوث الفلكية تحدد أول أيام عيد الفطر المبارك

رفع درجة استعدادات المستشفيات الجامعية وتوفير الأكسجين للسيطرة على كورونا

تعرض زوجة الفنان محمد العمروسي لـ حادث سير عنيف

السجن المشدد 10 سنوات لموظف هتك عرض ابن شقيقة زوجته فى المعادى

قرار جديد من مصر للطيران للمسافرين إلى دولة الإمارات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقفي عنها فورا.. أخطاء تزييت الشعر أثناء التمشيط

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

شاهد.. تسرب نفطي في البحر الأصفر بعد تحطم ناقلة ضخمة|صور

فيديو

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

فيديو جراف| نجاح باهر.. رئيس الوزراء يكشف رأي العالم في الاقتصاد المصري

فيديوجراف .. قصة أصحاب الكهف تتكرر في فرنسا

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: البيض والبصل والفسيخ فى شم النسيم

أحمد شندي يكتب: الإعلام والسياسة وجهان لعملة واحدة

د. شيماء علام تكتب: ثقب الروح

سيف محمود يكتب: إعادة تدوير النفايات بنفس منطق 2011 (الخطة البديلة)

عثمان المقدم يكتب: غدا سننسى ما كانا

منى زيدو تكتب: ليس دائماً «السكوت علامة الرضى»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: الاختيار العام

محمد أرسلان

الاصطفافات الجديدة في ظل فوضى المنطقة

بهجت العبيدي

صناعة كبش الفداء.. محمد رمضان

محمد نوار

احترام «رمضان»

ريهام مازن

إعلانات تفوق الحدود !!

عاطف عبد الستار

كيف نجت مصر من خريطة الدم

أحمد فرغلى رضوان

«لعبة نيوتن».. والجاذبية الفنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ