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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البلطي بـ 21جنيها.. أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 28-4-2021

أسعار الأسماك اليوم
أسعار الأسماك اليوم الاربعاء 28-4-2021

يستعرض موقع "صدى البلد"، أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 28-4-2021، وذلك وفقا لآخر تحديث على الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

 

تراوح سعر أسماك البلطي"1" من 22-25 جنيها للكيلو، والبلطي "2" سجل 19-21 جنيها للكيلو، والبلطي الأسواني 17-37 جنيهًا للكيلو، والفيليه البلطي سجل 30-110 جنيهات للكيلو، وقشر البياض والبياض الأملس 1 سجل 90-110 جنيهات للكيلو، وسجل البياض الأملس "2" 30-40 جنيهًا للكيلو، والقراميط – شيلان تسجل 10-20 جنيهًا للكيلو.

 

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سجل المكرونة الخليجي 29-35 جنيهًا للكيلو، والمكرونة السويسي 60-70 جنيهًا للكيلو، والبرانيس الإسكندراني سجلت 50-60 جنيهًا للكيلو، والمكرونة المجمدة سجلت 20-30 جنيهًا للكيلو، وسمك موسى 90-130 جنيهًا للكيلو، و سبيط – كاليماري – سابيا سجل 110-170 جنيهًا للكيلو، والكابوريا 30-120 جنيهًا للكيلو، والبوري "1" 42-48 جنيه للكيلو، والبوري "2" 32-38 جنيهًا للكيلو.

 

فيما سجل المرجان"1" فى سوق العبور سعر يتراوح بين 28-32 جنيهًا للكيلو، والمرجان"2" 23-27 جنيهًا للكيلو، والمرجان المجمد 19-25 جنيهًا للكيلو، والسمك البربون "1" يسجل 42-48 جنيهًا للكيلو، والبربون"2" 32-38 جنيهًا للكيلو، والبربون المجمد 25-30 جنيهًا للكيلو، و الدنيس يسجل 90-110 جنيهات للكيلو.


و تراوحت أسعار الجمبري اليوم الجامبو بين 400 -450 جنيها للكيلو، والجمبري "1" 300 – 380 جنيها للكيلو، والجمبري "2" 200 – 260 جنيها للكيلو، والجمبري "2" مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبري "3" 90 – 170 جنيهًا.

 

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