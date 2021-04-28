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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. رفع درجة استعدادات المستشفيات الجامعية وتوفير الأكسجين للسيطرة على كورونا.. مكافأة امتحان النقل 2021 للمعلمين.. تعرف على موعد وآلية الصرف

طلاب الجامعات
طلاب الجامعات

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار والأحداث المهمة، التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر، خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي نستعرض موجزا لأهم الأخبار التعليمية التي تم نشرها اليوم:

 

بعد حصوله على الاعتماد .. وزير التعليم العالي يرأس اجتماع المعهد القومى للمعايرة

 

مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس ينظم ندوة الدراسات العليا بالخارج

 

جامعة الزقازيق تحقق ترتيباً عالمياً وفقاً لتصنيف CWUR


مكافأة امتحان النقل 2021 للمعلمين.. تعرف على موعد وآلية الصرف

 

جامعة أسيوط تعلن عن فوز اثنين من أبنائها بجوائز الدولة التشجيعية

 

طلاب صفوف النقل يشيدون بأسئلة آخر امتحانات شهر ابريل .. والتعليم : لا شكاوى اليوم


آداب حلوان تعقد دورة تعريفية لطلابها بمشروع محو الأمية

 

رفع درجة استعدادات المستشفيات الجامعية وتوفير الأكسجين للسيطرة على كورونا

 

بالصور.. الهدوء يسيطر على اللجان في آخر أيام امتحانات شهر أبريل

 

جامعة الإسكندرية: استمرار الدراسة بنظام الهجين وإنهاء الميدتيرم قبل عيد الفطر

التعليم العالي المستشفيات الجامعية جامعة عين شمس اخبار التعليم جامعة اسيوط وزير التعليم العالي الدراسات العليا

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