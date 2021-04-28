العرض الغامر أحدث مزايا تطبيق زووم Zoom.. تعرف عليها

تصل إلى 25 مشاركا..

قدمت منصة زووم Zoom، ميزة جديدة مصممة لجعل مكالمات مؤتمرات الفيديو أكثر متعة، وذلك من خلال جمع الأشخاص معًا في مساحة اجتماع افتراضية واحدة.

وبحسب ما ذكر موقع "mytechdecisions"، تسمى ميزة تطبيق زووم الجديدة، العرض الغامر Immersive View، وهي تسمح لمضيفي الاجتماعات جعل مكالمات الفيديو تضم أكبر عدد من المشاركين ضمن تطبيقات مكالمات المؤتمرات عبر الإنترنت.

مميزات خاصية العرض الغامر Immersive View



وتتيح ميزة العرض الغامر Immersive View، الجديدة من زووم لجميع مستخدمي إصداريها المدفوع والمجاني، باستضافة ما يصل إلى 25 مشاركا في مكالمات الفيديو أو الندوات عبر الويب في خلفية افتراضية واحدة بدلاً من مجموعة من موجزات الفيديو المنفصلة التي قد لا تكون معروضة على الشاشة في نفس الوقت.

وتسمح ميزة Immersive View للمضيفين بوضع المشاركين تلقائيًا أو يدويًا في مشهد افتراضي من اختيارهم، ويمكنهم الاختيار من بين ميزات الخلفية الافتراضية التي تمتلكها Zoom، ووضع الحاضرين في اجتماع يبدو حقيقيا، كما يمكنهم نقل المشاركين حول هذا المشهد أو تغيير حجم الصورة الخاصة بهم.

ويوفر Zoom بعض المشاهد المتنوعة لاستخدامها، والتي تأتي مدمجة افتراضيا مع الميزة من بينها غرفة مجلس الإدارة أو القاعة، أو يمكن لمضيف الاجتماع تحميل المشاهد الخاصة بهم بدلاً من صورة ثابتة، يالإضافة لامكانية تحميل مقطع فيديو كمشهد عرض غامر.

ووفقا لزووم، يمكن لمضيفي الاجتماعات تفعيل ميزة العرض الغامرImmersive View من القائمة نفسها حيث يمكنك العثور على Speaker View و Gallery View.

وأضافت زووم بعض القيود على ميزة العرض الجديدة Immersive View، من بينها شريط عرض مصغر يظهر أعلى الفيديو بالنسبة للمكالمات التي يزيد عدد المشاركين بها عن 25 شخصًا.