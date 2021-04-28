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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

القيادة الامنة للسيارة

أهم قواعد السلامة في قيادة السيارة .. تعرف عليها

قيادة السيارة
قيادة السيارة

 استخدام السيارات في عصرنا الحالي جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية، ومع زيادة أعداد السيارات بشكل كبير نتج عنها ارتفاع نسبة حوادث السير و في هذا السياق نقدم لكم اليوم عدد من النصائح الهامة التي تساعدكم على تجنب الحوادث خاصة عند القيادة على الطرق السريعة.

 

قواعد القيادة على الطرق السريعة
 

1– الالتزام بتعليمات الإدارة العامة للمرور، واستخدام جميع الأضواء الموجودة بالسيارة.

2– تجنب زيادة السرعة عن السرعات المحددة على الطريق والمناورات بين السيارات.

3– عدم القيادة ببطء شديد، حيث أن القيادة البطيئة لا تقل خطراً عن السريعة لأنها تعرقل الحركة المرورية.

4– يجب ترك مسافة آمنة بينك وبين السيارة التي أمامك، لكي تستطيع السيطرة على السيارة عند الضغط على المكابح عند الضرورة.

 

قواعد القيادة للمبتدئين

1– أحذر من النقاط العمياء خاصة عند القيادة على الطرق السريعة، والنقاط العمياء هي عبارة عن المساحات التي تكون بجانبي السيارة والتي من الصعب على السائقين رؤيتها أثناء القيادة من مرايا السيارة الخارجية والداخلية.

2– تجنب استخدام الجوال أثناء القيادة.

3– اتخاذ الحذر عند تغيير المسار أو الانعطاف بالسيارة، مع استخدام المرآة وإشارات الاتجاهات.

 

نصائح للسائقين المبتدئين

1– عدم التوقف بشكل مفاجئ على الطرق السريعة.

2– في حالة تعطل السيارة عليك ركنها في أقصى يمين الطريق، مع تشغيل الإضاءة الرباعية.

 

إرشادات القيادة الآمنة

لتنعم بقيادة آمنة يجب عليك معرفة طريقة تقدير مسافة الأمان الفاصلة عن السيارة الأمامية، التي تسير بنفس السرعة، بأنه يتم حسابها عن طريق قاعدة “الثانيتين”.

 مسافة الأمان هي المسافة التي تقطعها السيارة قبل التوقف، وهي تساوي مسافة الاستجابة زائد مسافة الفرملة، ولقد تم تقديرها بفاصل زمني يساوي ثانيتين وكمثال على طريقة احتساب قاعدة الثانيتين قال الخبراء، يتم ملاحظة نقطة ثابتة كعلامة طريق أو شجرة تمر بها السيارة الأمامية، ثم يبدأ العد “واحد وعشرون، اثنان وعشرون”.

وفي حال تم الوصول إلى النقطة الثابتة على الطريق في أقل من ثانيتين، فإن المسافة الفاصلة قصيرة جدا ولا تكفي لكبح السيارة الخلفية.

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