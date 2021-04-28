محافظ الفيوم يتابع خطة رصف الطرق للعام المالي 2020/2021
عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً مع رؤساء مجالس المدن، ومسئولي الهيئة العامة للطرق والكباري، ومديرية الطرق بالفيوم، لمتابعة ما تم تنفيذه من مشروعات الرصف المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهنس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والمهندس محمد مصطفى مدير عام الصيانة بالهيئة العامة للطرق والكباري، والمهندسة إيمان صدقي مدير عام مديرية الطرق بالفيوم.
وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن المحافظ استمع - خلال الاجتماع - لتقرير مفصل بما تم تنفيذه من أعمال، بالخطة الاستثمارية لرصف الطرق بشتى أنحاء المحافظة للعام المالي 2020/ 2021، ومتابعة موقف الطرق التي يجري رصفها بالخطة الحالية والعاجلة، بجانب الوقوف على المعوقات ـ إن وجدت ـ التى قد تتسبب في بطء تنفيذ الأعمال، مع وضع أولوية للطرق الرابطة بين المراكز، وكذلك الطرق التي بدأ العمل في رصفها، والطرق الحيوية التي تخدم أكبر شريحة من المواطنين.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن محافظ الفيوم، شدد على التنسيق بين مختلف الجهات حال تنفيذ الأعمال حتى لا تتعارض أعمال قطاع مع قطاع آخر، والتعامل بكل حسم مع الشركات المتخاذلة في تنفيذ الأعمال الخاصة بخطة الرصف، مع متابعتها أولاً بأول واستبدال الشركات غير الجادة منها بشركات جادة، لإنجاز الأعمال تبعاً للشروط الفنية والهندسية وتبعاً للجداول الزمنية، موجهاً بسرعة الانتهاء من رصف طريقي الربع دائري والجلاء بأبشواي، وطريق دمو / الفيوم من خلال الخطة العاجلة.
وأكد محافظ الفيوم ، على الجدية في تنفيذ أعمال الرصف بالخطة الحالية، لافتاً إلى أن الخطة ستشمل في العام المالي القادم 4 مراكز فقط، لدخول مركزي إطسا ويوسف الصديق في إطار المبادرة الرئاسية للتطوير، موجهاً بسرعة تنفيذ الخطة العاجلة، بجانب الخطة الحالية، ومتابعة معدلات التنفيذ بكافة مشروعات الرصف بشتى أنحاء المحافظة، فضلاً عن متابعة إجراءات الصرف المالي بالخطة، مشدداً على تنفيذ أرصفة الطرق المزمع تنفيذها بواسطة البلدورات الثابتة، وضرورة تنفيذ كافة أعمال الرصف وفقاً للاشتراطات والمواصفات الهندسية والفنية.
وكشف محافظ الفيوم، أن الخطة الاستثمارية لرصف الطرق للعام المالي الحالي تشمل 47 مشروعاً بإجمالي أطوال 82,3 كم، بتكلفة إجمالية تبلغ 220 مليون جنيه، مشدداً على ضرورة الإسراع في استغلال المبالغ المالية المخصصة للخطة، فضلاً عن المبالغ المخصصة لرد الشئ لأصله بمديرية الطرق ومجالس المدن، في صيانة ورصف الطرق بمختلف المراكز قبل انتهاء السنة المالية، مؤكداً على عدم شروع أي جهة في تنفيذ أعمال رد الشئ لأصله إلا بعد عرض المقايسات اللازمة والجداول الزمنية على مختلف الجهات المتداخلة معها.
وتابع المتحدث الرسمي، بأنه تم ـ خلال الاجتماع ـ استعراض ما تم تنفيذه من أعمال بخطة رصف الطرق للعام المالي 2020 / 2021 ، والتى تشمل: طريق مستشفى الزهراء بمنطقة باغوص، والطريق الدائري، وطريق دمشقين / الفيوم، وطريق دمو / الفيوم، وطريق الفيوم / سنرو، وشوارع دار الرماد ونقطة مبارك وسعد زغلول، والشارع المتفرع من شارع المنطقة الأزهرية، والسلخانة والمدابغ بمدينة ومركز الفيوم.
كما تضم خطة الرصف، شارع الجلاء وطريق المصرف بأبو جنشو، وشارع عمر بن الخطاب، وطريق أبو شنب / الخالدية، وطريق عبود / الجيلاني، والربع دائري، وطريق جبر / الكنيسة بمدينة أبشواي، وطريق أبوكساه / عبود / الملاحات، وطريق السبيل حتى مفارق الكنيسة، وطريق الرواشدية / كحك بحري.
وفي طامية طريق دار السلام / طامية، ورصف ميدان الساعة بمدينة طامية، وطريق معصرة صاوى / كفر محفوظ، وطريق مطرطارس، وطريق أبو كليب / سرسنا، وطريق الروبيات / العسال/ العزيزية، وطريق براني، ومفارق الروضة، وفي مركز سنورس طريق سنورس/ بيهمو المزدوج، وطريق جرفس، وطريق مناشى الخطيب / طبهار، وغيرها من الطرق المدرجة بالخطة بمختلف مراكز وقرى المحافظة.
ولفت إلى أن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عقد لقاءً مع رؤساء المدن عقب الاجتماع مباشرة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، أكد خلاله على الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، وسرعة الرد على الشكاوى الواردة من البوابة الألكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، مع سرعة الانتهاء من الرد على الشكاوى المحولة لمختلف مجالس المدن، فضلاً عن الشكاوى المحولة لمديريات الخدمات.