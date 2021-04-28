"أين تذهبين يا عايدة؟" يفوز بجائزة فيلم إندبندنت سبيريت

أعلنت فيلم إندبندنت سبيريت جوائزها التي تُمنح للأفضل في مجال السينما المستقلة وفاز فيلم "أين تذهبين يا عايدة؟" لياسميلا زبانيتش بجائزة أفضل فيلم دولي.



يدور الفيلم حول عايدة التي تعمل مترجمة للأمم المتحدة في مدينتها الصغيرة سربينيتسا. يحتل الجيش الصربي المدينة، وتهرع عائلتها للاحتماء، مع آلاف المواطنين الآخرين، في معسكر للأمم المتحدة. تحاول عايدة إنقاذ عائلتها، ويتصاعد التوتر كلما تفشل طريقة ما للنجاة من بطش الجنود الصرب.



فاز الفيلم في العام الماضي بجائزة نجمة الجونة الذهبية لأفضل فيلم روائي وحصلت بطلته ياسينا ديورسيتش بجائزة أفضل ممثلة.



“الجونة” واحد من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. إضافة إلى ذلك، يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة الجونة السينمائية.