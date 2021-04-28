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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد صلاح شاهدها .. صور من مسلسل أحسن أب الحلقة 15

على ربيع مسلسل احسن
على ربيع مسلسل احسن اب

شهد مسلسل أحسن أب فى الحلقة الأخيرة، فوز على ربيع بجائزة مسابقة أحسن أب التى شارك فيها مع الطفل زيكا ، وبلغت قيمة الجائزة  300 الف دولار. 

 

وتطرق مسلسل أحسن أب فى الحلقة الأخيرة، إلى أن على ربيع قرر أن يعترف بكل ما فعله من أجل المشاركة فى المسابقة ، مؤكدا أن الطفل الذى استعان به لم يكن ابنه، لكنه طفل يعيش مع أحد البلطجية. 

 

 

 

قصة مسلسل أحسن أب 

 

مسلسل أحسن أب ، تدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى ، حول أحد الآباء الذى قام بتربية ابنه وحده، وبشكل كوميدى  وذلك في 5 حلقة.

 

بعد نشره فيديو من المسلسل.. على ربيع يوجه رسالة لـ محمد صلاح بسبب أحسن أب

أحسن أب الحلقة 13 .. هاجر أحمد تكشف حقيقة علي ربيع

أبطال مسلسل أحسن أب 

 

مسلسل أحسن أب يشارك فى بطولته بجانب على ربيع كل من كارولين عزمة وسامى مغاورى، ومن تأليف سيناريو وحوار محمد محمدى وأحمد محيى وإخراج معتز التونى.  

 

محمد صلاح:

 

ونشر الفنان على ربيع  ، عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، فيديو من آخر مشاهد مسلسله "أحسن أب"، وذلك بعد أن أعاد نشره من الصفحة الشخصية للاعب الكرة العالمى محمد صلاح

 

وعلق على ربيع قائلاً: "حبيبي يا أحسن لعيب في العالم مبحسش بنجاح اي مسلسل غير لما بشوفك بتتفرج دايما مفرحنا وديما مصدر سعادتنا ، والحمد الله أننا بنفرحك زي مبتفرحنا حبيبي يا جدع من استوري الاسطوره محمد صلاح أحسن لعيب في العالم".

 

 

 


 

علي ربيع سامي مغاوري قصة مسلسل أحسن أب مسلسل احسن اب الفنان على ربيع محمد صلاح

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