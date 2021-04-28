شاهد .. أحمد سعد من أحدث ظهور له فى المطار

نشر الفنان أحمد سعد ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام ، صورة جديدة له.

و ظهر أحمد سعد ، من الصورة فى المطاار، وعلق قائلاً: "مسافر".

وعلق المطرب أحمد سعد، على مشاركته في تتر مسلسل الاختيار 2.

وقال "سعد"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "الأولى"،: "كان ليا الشرف إني أشارك في عمل قومي، عمل تاريخي نعيشه الآن"، متابعا: "الموضوع كان صعب لأني لا أغني لأبطال أسطوريين لكنها قصص حقيقية".



وأشار: "الأبطال ضحوا بحياتهم من أجلنا، وأنا فرد من الجيل الذي ضحى الأبطال من أجله"، مردفا: "لما خلصت الأغنية رجعت البيت سمعتها وكلمتهم قولت لهم ممكن أغني تاني أحسن".



وأضاف: "حاسس أني بغني بصوت كل أهالي الشهداء، وبغني بإحساسهم"، موضحا: "لما غمضت عيني قدام المايك وحسيت بيهم خلي الأغنية توصل لقلوب الناس".



