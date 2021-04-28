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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

في غيبوبة بالعناية المركزة.. لاعب الزمالك يتعرض لحادث سير

صدى البلد

تعرض أحمد الريحاني لاعب نادي الزمالك لكرة السلة تحت 18 سنة مواليد 2004 لحادث سير .

حيث تدمرت سيارة الاعب مساء أمس ، وتم نقله إلي المستشفى ودخل في غيبوبة ويخضع حاليا للملاحظة بالعناية المركزة.

وانضم أحمد الريحاني لاعب نادى الزمالك لكرة السلة للفريق منذ 5 سنوات محققا نسبة مشاركة بلغت 98% في كافة المباريات.

حيث تلقى تدريبه على أيدى نخبة من المدربين المصريين مثل الكابتن فتحي عبد العزيز، والكابتن أسامه السيد، والكابتن سعد فكرى، والكابتن محمد أبو فريخة.


ويعد أحمد الريحاني العنصر الأساسي فى فريقه، حيث يتميز أداءه بالذكاء والثبات الانفعالي ورؤية الملعب والالتزام التكتيكي والخططى للمدرب.

كما يعد من أهم "الدفندر" فى جيله وحقق أعلى نسب تصويب في جيله، مدربو الفريق يرون أنه يعد لاعب واعد ونواة لنجم من نجوم السلة فى مصر والزمالك، حيث سبق أن خاض تجربة اللعب والتدريب في إسبانيا، وتلقى عروضا للعب فى أوروبا غير أن جائحة كورونا أرجأت تحقيق ذلك الحلم

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كرة السلة نادي الزمالك جائحة كورونا اخبار الزمالك اليوم

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