نشرة أخبار العالم| حريق هائل في إيران.. تأثير تلقي جرعة واحدة من فايزر أو أسترازينيكا.. تشغيل 3 مفاعلات نووية في اليابان.. وأمريكا تسحب دبلوماسييها من أفغانستان

الصحة العامة الإنجليزية تكشف تأثير تلقي جرعة واحدة من فايزر أو أسترازينيكا

حريق هائل في سوق بإيران و100 إطفائي يحاولون السيطرة عليه

أزمة تشكيل الحكومة الإسرائيلية.. هجوم حاد على نتنياهو بعد تعيين وزير للقضاء

أمريكا تسحب دبلوماسييها من سفارتها في أفغانستان بسبب مخاوف أمنية

اليابان تعيد تشغيل 3 مفاعلات نووية

شهدت الساحة العالمية والدولية اليوم الأربعاء العديد من الاحداث المهمة علي كافة الأصعدة وتصدر ذلك:

الصحة العامة الإنجليزية تكشف تأثير تلقي جرعة واحدة من فايزر أو أسترازينيكا

أظهرت دراسة أجرتها وكالة الصحة العامة الإنجليزية أن جرعة واحدة من لقاح فايزر أو أسترازينيكا يمكن أن تقلص احتمال انتقال فيروس كورونا بنسبة تصل إلى النصف تقريبا بين قاطني منزل واحد، حيث يكون خطر العدوى مرتفعا.

وقالت هيئة الصحة العامة بإنجلترا في بيان إن الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس بعد ثلاثة أسابيع من تلقي جرعة من اللقاح أقل عرضة بنسبة 38% إلى 49% من أولئك الذين لم يتم تطعيمهم، لنقل الفيروس إلى أفراد أسرهم.

ويتشابه هذا المستوى من الحماية الذي لوحظ في اليوم الرابع عشر بعد التطعيم بغض النظر عن عمر الشخص الذي تم تطعيمه أو عدد أفراد الأسرة.

في السياق، قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك "إنها أنباء رائعة. كنا نعلم بالفعل أن اللقاحات تنقذ الأرواح، وهذه الدراسة، الأكثر شمولاً التي أجريت في ظروف حقيقية، تظهر أيضا أنها تقلل من انتقال هذا الفيروس القاتل".

حريق هائل في سوق بإيران و100 إطفائي يحاولون السيطرة عليه



اندلع حريق ضخم في سوق الفاكهة المجففة والمواد الغذائية بمنطقة المصلى بمدينة مشهد الإيرانية، وفقا لمدير العلاقات العامة في إدارة مطافئ المدينة، رضا حيدري.

وبحسب وكالة "سبوتنيك"، أضاف حيدري "الحريق التهم عدة محال تجارية ويقوم رجال الإطفاء بإخماده الآن". وتابع، "سيتم الإعلان عن معلومات إضافية لاحقا".

وأكدت وكالة أنباء "إسنا" الإيرانية، أن 100 من رجال الإطفاء إلى جانب 28 عربة دعم إطفاء يشاركون في إخماد الحريق.

وأشارت إلى أن التحقيق الأولي كشف عن اشتعال النيران في عدد من المحلات التجارية في الجزء الأوسط من السوق احتجزها رجال الإطفاء ومنعوا الحريق من الانتشار إلى أماكن أخرى.

ويعد سوق المصلى أكبر وأهم سوق لتوزيع وبيع المواد الغذائية والفواكه المجففة في شرق البلاد ومدينة مشهد، وهو مجمع المواد الغذائية والفواكه المجففة الضخم في مشهد، وفيه جميع أنواع المواد الغذائية والفواكه المجففة، بالإضافة إلى بيع المنظفات.

هجوم حاد على نتنياهو بعد تعيين وزير للقضاء



شنت وسائل الإعلام الإسرائيلية هجوماً حاداً علي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بسبب أدائه خلال اجتماع الحكومة الإسرائيلية أمس، ومنع تعيين رئيس "كاحول لافان"، بيني جانتس، وزيرا للقضاء، وإجراء تصويت والمصادقة على تعيين الوزير أوفير أكونيس، من الليكود، في المنصب.

وحذر النائب العام الإسرائيلي أفيحاي مندلبليت، نتنياهو من أن هذا التعيين غير قانوني، وإلغاء التعيين لاحقا من جانب المحكمة العليا.

واعتبر المحلل السياسي في صحيفة "يسرائيل هيوم"، ماتي توخفيلد، المقرب من نتنياهو أن الأخير ارتكب خطأ أمس، وأنه "تكمن بأحداث الأمس إمكانية إلحاق ضرر سياسي بنتنياهو، لكن ليس مؤكدا أنه ليس بالإمكان إصلاحه".

وأضاف توخفيلد أنه "سهل التعامل مع نتنياهو على أنه ليس كفؤا أو أن دوافع شخصية تحركه، عندما يكون الأمر متعلق بمندلبليت. لكن بالقدر نفسه، بالإمكان القول عكس ذلك أيضا". ووصف الضرر اللاحق بنتنياهو من جراء الأحداث خلال اجتماع الحكومة بأنه "ضرر مناخي"، بادعاء أن نتنياهو بدا في الأيام الأخيرة كمن نجح في منع تشكيل حكومة في المعسكر المناوئ له (كتلة التغيير)، لكن "الواقع انقلب مرة أخرى على رأسه".

وتابع أن "كتلة التغيير تعززت، فيما جهود الليكود لتشكيل حكومة تلقت ضربة. وحتى الآن، لا يبدو هذا كشيء لا يمكن لأمه وبدء من جديد".

وحول احتمال انضمام حزب "يمينا"، برئاسة نفتالي بينيت، وحزب "تيكفا حداشا"، برئاسة جدعون ساعر، إلى حكومة يشكلها نتنياهو، كتب توخفيلد أن "ثمة تقديرا آخر يقول إن نتنياهو دفن نفسه سياسيا من دون قدرة على الإصلاح. وأن جميع شركائه المحتملين مستقبلا رأوا أنه في هذه النقطة الزمنية الحساسة للغاية أيضا، فضّل الشخصي والعاطفي. والسؤال هو إذا لم يكن هنا إقناع للمقتنعين، وأن أولئك باتوا يفكرون أنه كذلك منذ مدة".

ويبدو توخفيلد، المحلل في صحيفة يمينية وداعمة لنتنياهو، كمن يدافع عنه، لكن الصحف الأخرى نشرت تحليلات توجه انتقادات شديدة لنتنياهو. وكتب المحلل السياسي في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، ناحوم برنياع، أن "نتنياهو ليس رئيس الحكومة الأول الذي يحاول إزالة الجهاز القضائي عنه، لكنه الأول الذي قرر كسر القواعد. فبنظره هو فوق القانون، فوق قواعد اللعبة، وأنصاره ينشدون بيبي ملك إسرائيل، وهو يصدق هذا".

وأضاف برنياع أن الأحداث في اجتماع الحكومة، أمس، "لم تكن خطأ سياسيا، وإنما كانت، كما قال مصدر قضائي، استهداف عدواني للديمقراطية. ومن دون انصياع السلطة لقواعد اللعبة، لا توجد ديمقراطية. ونتنياهو، مثل ترامب في ضائقته، تحول إلى شخص خطير".



ورأى برنياع أنه "لا طريق عودة من المكان الذي يتواجد فيه نتنياهو. وهو في عالم آخر خاص به الآن، خارج الواقع السياسي والقضائي. والمفتاح من أجل الخروج من الفوضى السياسية بأيدي آخرين: بينيت، ساعر، لبيد ورؤساء الأحزاب الأخرى في كتلة التغيير؛ وبأيدي وزراء الليكود، المستشار القضائي للحكومة وقضاة المحكمة العليا".

ووصف برنياع أكونيس بأنه كان دائما "الصبي الذي يتلقى الصفعات من نتنياهو"، وأنه بالأمس "كان أكونيس خنجرا في لعبة ليست له". وأشار إلى أن قادة الليكود مستاؤون من نتنياهو "لكن لا أحد منهم يجرؤ على التحدث علنا وباستقامة".

وتابع أن "الأحداث في الحكومة أمس أكدت لبينيت وساعر نهائيا أنه لا يمكنهم التوصل إلى اتفاق قابل للتنفيذ مع نتنياهو. وهو ليس شريكا. وعليهما المراهنة على كتلة التغيير. والفرصة موجودة والوقت ضيق، وثمة شك إذا كانت ستسنح فرصة أفضل".

ووصف الخبير القانوني، بروفيسور مردخاي كرمنيتسر، في صحيفة "هآرتس"، أداء نتنياهو بأنه "ارتقاء درجة باتجاه الهاوي، وفيما القانون ليس مسيطرا بعد الآن، وفيما تتحول الدولة من دولة قانون إلى دولة استخفاف بالقانون".

كذلك انتقد كرمينتسر كلا من مندلبليت والمحكمة العليا: "غريب ومخيب للآمال أن المستشار والمحكمة اعتقدا أن لا يوجد تناقض مصالح بين نتنياهو كمتهم بارتكاب مخالفات جنائية وبين نتنياهو كرئيس حكومة يسيطر على تعيين وزير قضاء. إذ أن وزير قضاء سيستخدم كذراعه الطويلة في كافة الأمور التي تخدم مصلحة نتنياهو الشخصية كمتهم".

وطالب افتتاحية "هآرتس" كلا من مندلبليت والمحكمة العليا بالإعلان عن أنه يتعذر على نتنياهو القيام بمهامه كرئيس حكومة، على خلفية تناقض مصالحه أيضا، لكن المحلل القانونية في "يديعوت أحرونوت"، طوفا تسيموكي، أشارت إلى أنه على الرغم من أن الظروف لإعلان كهذا قد نضجت، إلا أنه "واضح أنه ليس المستشار ولا المحكمة العليا سينفذان خطوة كهذه، التي قد تفسر كانقلاب على الحكم. ولذلك، فإنه محكوم علينا أن نشهد إشعال حرائق متكرر من جانب رئيس الحكومة".

أمريكا تسحب دبلوماسييها من أفغانستان بسبب مخاوف أمنية



أمرت الخارجية الأمريكية بسحب دبلوماسيين من السفارة الأمريكية لدى أفغانستان، وذلك مع تزايد المخاوف بشأن تصاعد العنف بعد انتهاء مهلة طالبان في الأول من مايو لانسحاب جميع القوات الأسبوع المقبل.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية -في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني أنه بموجب شروط الاتفاق الأمريكي الموقع مع طالبان عام 2020 الماضي، كان من المقرر أن تغادر جميع القوات الأمريكية والأجنبية بحلول الأول من مايو مقابل ضمانات أمنية من جانب الحركة، إلا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن شهر أبريل الجاري انسحاب الولايات المتحدة بالكامل بحلول 11 سبتمبر المقبل.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن طالبان هددت بتصعيد الهجمات ما لم تلتزم الولايات المتحدة بالموعد النهائي المقرر في الأول من مايو.. ولم يتضح على الفور عدد الموظفين الأمريكيين الذين سيغادرون أفغانستان في الأيام المقبلة، أو عدد الموظفين الذين سيبقون هناك.

ونقلت عن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، قوله: "حتى ونحن نسحب قواتنا، إلا أننا لا ننسحب من أفغانستان".. وأضاف: "ما زلنا منخرطين بعمق في الدبلوماسية لدعم الحكومة الأفغانية وشعبها والتنمية والمساعدة الاقتصادية والمساعدات الإنسانية ودعم قوات الأمن".

ووفقا لـ /وول ستريت جورنال/، يحث مسؤولون أمريكيون طالبان على الامتناع عن مهاجمة القوات الأمريكية أو الأفغانية مع انسحاب الولايات المتحدة وحلفائها.. وإذا سمحت طالبان للولايات المتحدة بالمغادرة بسلام، فمن المتوقع خروج جميع القوات العسكرية الأمريكية بحلول أوائل الصيف.

اليابان تعيد تشغيل 3 مفاعلات نووية



أعلنت اليابان، إعادة تشغيل أول 3 مفاعلات نووية في البلاد على ساحل بحر اليابان بعد 40 عامًا منذ وقوع كارثة تشيرنوبل، وذلك في خطوة مهمة في إطار سعي اليابان للالتزام بالطاقة النووية.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أنه من المقرر إعادة تشغيل الوحدة رقم 3 في محطة ميهاما والمفاعلين رقم 1 و2 في محطة تاكاهاما، في مقاطعة فوكوي، إذ توقف العمل بهم منذ كارثة فوكوشيما النووية عام 2011، وفي الوقت الذي تسعى فيه الدولة إلى تحقيق هدفها المتمثل في تحقيق محايدة الكربون بحلول عام 2050 مع استمرار الاعتماد على الطاقة الذرية.

ولا تزال هناك مخاوف بين المجتمعات المحلية بشأن سلامة إعادة تشغيل المفاعلات القديمة التي تديرها شركة كانساي للطاقة الكهربائية وفعالية خطط الإخلاء في حالة وقوع حادث فضلا عن عدم حل مسألة كيفية التخلص من الوقود النووي المستهلك عالي النشاط الإشعاعي الذي سيتم إنتاجه من المحطات.

وقال حاكم فوكوي تاتسوجي سوجيموتو، في مؤتمر صحفي بمكتب حكومة المقاطعة، "قررت الموافقة على إعادة تشغيل (المفاعلات) بعد دراسة الأمر بالكامل".