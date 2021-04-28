"عملتى المشهد ببراعة".. الجمهور يثني على أداء نرمين الفقى فى "النمر"
شاركت الفنانة نرمين الفقى متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، فيديو جديد لها.
وظهرت نرمين الفقى؛ فى مشهد من مسلسل “النمر”، ونال الفيديو إعجاب متابعيها وعلقوا كالتالى: "قمر"، وأضاف أخر:"عملتى المشهد ببراعة".
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وتشارك الفنانة نرمين الفقي ، في مسلسل النمر مع عدد من نجوم الفن .
مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، بجانب كل من الفنانة هنا الزاهد، نرمين الفقى ، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومى فؤاد أحمد خالد صالح، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2021.