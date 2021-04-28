تداول 125 ألف طن بضائع بمينائى الإسكندرية والدخيلة

انتظمت حركة الملاحة والبضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية والدخيلة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، حيث بلغ إجمالي البضائع المتداولة صادر ووارد بمينائى الإسكندرية والدخيلة 124900 طن.

وأشارت هيئة الميناء في بيان اليوم الأربعاء إلى أن أعداد الحاويات المتداولة صادر ووارد بلغت 1573حاوية مكافئة.

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وفى ذات السياق، فقد بلغ إجمالي عدد سفن الوصول و المغادرة 30 سفينة، بينما بلغت عدد السفن التى تباشر عمليات الشحن والتفريغ بمينائى الإسكندرية والدخيلة 39 سفينة ما بين سفن بضائع عامة و بترول و حاويات.

كما تم دخول و خروج عدد 5553 شاحنة عبر بوابات مينائي الإسكندرية و الدخيلة، كما خرج قطاران محملين بالغلال أحدهما مكون من 23عربة و متجه إلى المنيا و الآخر مكون من 25عربة و متجه إلى شبرا .



وشدد الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية و الوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا و كذلك التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.