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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مد مهلة تقديم الإقرار الضريبي الربع سنوي للمرتبات حتى 4 مايو

مصلحة الضرائب المصرية-صورة
مصلحة الضرائب المصرية-صورة أرشيفية

صرح رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن موسم الاقرارات الضريبية قد قارب على نهايته، ونظرا لأن آخر أبريل الجارى هو نهاية المهلة المحددة قانونا لتقديم الإقرار الضريبي للشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية قد صادف يوم الجمعة وهو عطلة  رسمية فضلا عن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار يومى الأحد والاثنين إجازة رسمية فإنه تقرر مد مهلة تقديم الإقرار الضريبي حتى الثلاثاء الموافق ٤ مايو لذلك يجب على الشركات التى لم تقدم الإقرار بعد أن تسارع بتقديمه.


وقال " عبد القادر " إن شهر أبريل يشهد أيضا التزام هام على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع إيرادات المرتبات وما فى حكمها وهو تقديم الإقرار الربع سنوى للمرتبات ( نموذج ٤ مرتبات ) ، والذى تنتهى مهلة تقديمه أيضا فى ٣٠ أبريل والتي تم مدها أيضا حتى الثلاثاء الموافق ٤ مايو القادم.

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وأضاف رئيس مصلحة الضرائب أن المصلحة تقدم  المساعدة والدعم الفنى  للممولين حتى يتمكنوا من تقديم إقراراتهم الضريبية وذلك بفتح مركز كبار ومتوسطى الممولين ومركز كبار المهن الحرة ومأموريتى المساهمة بالقاهرة والاسكندرية ومأموريات الاستثمار بالقاهرة والإسكندرية وجنوب الوادى خلال العطلات الرسمية وكذلك  يتم تقديم الدعم من خلال مركز الاتصالات المتكامل ١٦٣٩٥.

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