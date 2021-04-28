أحداث الحلقة 15 من مسلسل نسل الأغراب .. صور

شهدت الحلقة 15 من مسلسل “ نسل الأغراب”، حديثا بين أحمد مالك " حمزة " ووالدته مي عمر "جليلة" والتي أخبرته بأنها سعيدة للغاية بما فعله مع غفران، وأنها شعرت أن لها “ابن” سند ويدافع عنها.

وطلبت جليلة من حمزة أن يذهب إلى غفران الغريب ويعتذر له عن ما بدر منه، وبالفعل أبلغ حمزة والدته أنه قام بالاعتذار إلى غفران قبل أن يأتي له.

وكان حمزة قد اعتذر لغفران بسبب وقوفه أمامه في الحلقة الماضية حيث منعه من ضرب والدته، حيث قال حمزة له إنه يعتبره والده ولا يعرف غيره.

فيما عاتب غفران الغريب حمزة حيث أخبره بأنه يحبه بشدة من بداية زواجه من جليلة وكلما كان يكبر في العمر يحبه أكثر وحذره ألا يخسر حبه حتى لا يكسره لأنه لو حدث ذلك سيوجع قلبه بشدة.

وشهدت الحلقة محاولة اغتيال "دياب" علي الغريب أثناء وقوفه في أحد الأكمنة، ولكن نجا من هذا الفخ والذي توقع الكثيرون أنه تم تحضيره بواسطة غفران الغريب.

إلا أن المفاجأة أنه بعد القبض على الأشخاص الذين حاولوا قتله، اعترفوا بأنهم فعلوا ذلك بسبب مصطفى الغريب، وفاجأ على الغريب، مصطفى في منزله ليقبض على كل المشتركين في عملية القتل الفاشلة.

مسلسل «نسل الأغراب»، ينتمي إلى الدراما الصعيدية، حيث يُجسد أحمد السقا، دور شخص يُدعى «غفران الغريب»، بينما يظهر أمير كرارة، في دور شقيقه «عساف الغريب»، وتقع بينهما العديد من المشكلات بسبب النساء والغيرة الشديدة ويتصارعان سويًا ويحاول كل منهما الانتصار لنفسه ولو على حساب الآخر فضلًا عن أن كلا منهما من أم مختلفة.