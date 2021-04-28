عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحداث الحلقة 15 من مسلسل نسل الأغراب .. صور

صدى البلد

شهدت الحلقة 15 من مسلسل “ نسل الأغراب”، حديثا بين أحمد مالك " حمزة " ووالدته  مي عمر "جليلة"  والتي أخبرته بأنها سعيدة للغاية بما فعله مع غفران، وأنها شعرت أن لها “ابن” سند ويدافع عنها.

 

وطلبت جليلة من حمزة أن يذهب إلى غفران الغريب ويعتذر له عن ما بدر منه، وبالفعل أبلغ حمزة والدته أنه قام بالاعتذار إلى غفران قبل أن يأتي له.

 

 

وكان حمزة قد اعتذر لغفران بسبب وقوفه أمامه في الحلقة الماضية حيث منعه من ضرب والدته، حيث قال حمزة له إنه يعتبره والده ولا يعرف غيره.

فيما عاتب غفران الغريب حمزة حيث أخبره بأنه يحبه بشدة من بداية زواجه من جليلة وكلما كان يكبر في العمر يحبه أكثر وحذره ألا يخسر حبه حتى لا يكسره لأنه لو حدث ذلك سيوجع قلبه بشدة.

وشهدت الحلقة محاولة اغتيال  "دياب" علي الغريب أثناء وقوفه في أحد الأكمنة، ولكن نجا من هذا الفخ والذي توقع الكثيرون أنه تم تحضيره بواسطة غفران الغريب.

إلا أن المفاجأة أنه بعد القبض على الأشخاص الذين حاولوا قتله، اعترفوا بأنهم فعلوا ذلك بسبب مصطفى الغريب، وفاجأ على الغريب، مصطفى في منزله ليقبض على كل المشتركين في عملية القتل الفاشلة.

txt

محدش يعادي على الغريب ويكسب.. محمد دياب من نسل الأغراب

txt

شاهد .. منة فضالي بصحبة ملك زاهر بمسلسل نسل الأغراب

مسلسل «نسل الأغراب»، ينتمي إلى الدراما الصعيدية، حيث يُجسد أحمد السقا، دور شخص يُدعى «غفران الغريب»، بينما يظهر أمير كرارة، في دور شقيقه «عساف الغريب»، وتقع بينهما العديد من المشكلات بسبب النساء والغيرة الشديدة ويتصارعان سويًا ويحاول كل منهما الانتصار لنفسه ولو على حساب الآخر فضلًا عن أن كلا منهما من أم  مختلفة.

نسل الأغراب أحمد مالك عساف الغريب غفران الغريب الدراما الصعيدية

ترشيحاتنا

شوبير يتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد ..صور

شاهد .. احتراق سيارة ماكلارين 765LT بالكامل في محطة وقود

رئيس الوزراء يهنئ المصريين بأعياد تحرير سيناء والعمال والقيامة وشم النسيم

مدبولي : منع إقامة أى احتفالات أو فعاليات جماهيرية .. وغلق المولات والكافيهات المخالفة

رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد إنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات باستثمارات 7,5 مليار دولار

مدبولي : منع إقامة أى احتفالات أو فعاليات جماهيرية .. وغلق المولات والكافيهات المخالفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصادر حكومية تكشف حقيقة فرض حظر التجول.. وإغلاق المحافظات والمجال الجوي

الوزراء يعتمد توصيات لاستكمال أعمال 51 مشروعاً.. وإنهاء 28 منازعة بوزارة العدل

السبت والأحد والاثنين إجازة.. رئيس الوزراء يصدر قرارات تنظيم العطلات الرسمية

تأجيل سداد الفواتير وتعطيل الدراسة.. 15 صلاحية لرئيس الجمهورية بـ قانون الطوارئ

رئيس اللجنة الأولمبية يكشف لـ «صدى البلد» حقيقة شطب مرتضى منصور

رفع درجة استعدادات المستشفيات الجامعية وتوفير الأكسجين للسيطرة على كورونا

البحوث الفلكية تحدد أول أيام عيد الفطر المبارك

السجن المشدد 10 سنوات لموظف هتك عرض ابن شقيقة زوجته فى المعادى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقفي عنها فورا.. أخطاء تزييت الشعر أثناء التمشيط

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

شاهد.. تسرب نفطي في البحر الأصفر بعد تحطم ناقلة ضخمة|صور

فيديو

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

فيديو جراف| نجاح باهر.. رئيس الوزراء يكشف رأي العالم في الاقتصاد المصري

فيديوجراف .. قصة أصحاب الكهف تتكرر في فرنسا

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: البيض والبصل والفسيخ فى شم النسيم

أحمد شندي يكتب: الإعلام والسياسة وجهان لعملة واحدة

د. شيماء علام تكتب: ثقب الروح

سيف محمود يكتب: إعادة تدوير النفايات بنفس منطق 2011 (الخطة البديلة)

عثمان المقدم يكتب: غدا سننسى ما كانا

منى زيدو تكتب: ليس دائماً «السكوت علامة الرضى»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: الاختيار العام

محمد أرسلان

الاصطفافات الجديدة في ظل فوضى المنطقة

بهجت العبيدي

صناعة كبش الفداء.. محمد رمضان

محمد نوار

احترام «رمضان»

ريهام مازن

إعلانات تفوق الحدود !!

عاطف عبد الستار

كيف نجت مصر من خريطة الدم

أحمد فرغلى رضوان

«لعبة نيوتن».. والجاذبية الفنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ