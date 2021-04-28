تضامن الغربية : توزيع كراتين غذاء على الأسر الأكثر احتياجًا بقري قطور

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، اليوم الأربعاء، توزيع كراتين سلع غذائية للأسر الأكثر احتياجًا بقريتي محله مسير والعمة بمركز قطور، وذلك بدعم من جمعية الأورمان، بمناسبة شهر رمضان المبارك.



وأكد اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، أن التوزيع تم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة فى قرتيى محلة مسير والعمه، وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وذلك لتخفيف الأعباء المادية على الأسر وإدخال الفرحة فى قلوبهم فى الشهر الكريم.