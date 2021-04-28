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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خلال اجتماعه الشهري .. مجلس جامعة الأزهر يهنئ الرئيس السيسي بذكرى تحرير سيناء

مجلس جامعة الازهر
مجلس جامعة الازهر

قدم مجلس جامعة الأزهر  اليوم ، في اجتماعه الشهري الذي عقد برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، وحضور وكيل الأزهر، وأمين عام مجمع البحوث الإسلامية، ونواب رئيس الجامعة، وأمين عام الجامعة، وعمداء الكليات، خالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي،  وإلى القوات المسلحة، والشرطة المصرية، وجموع الشعب المصري بمناسبة عيد تحرير سيناء.

 

ووجه مجلس الجامعة، الشكر والتقدير لـ مؤمن متولي، أمين عام الجامعة السابق، لجهوده المخلصة خلال فترة عمله أمينًا عامًّا لجامعة الأزهر، مرحبًا بقرار تكليف مجدي عبد العزيز أبو سكين، الأمين العام المساعد، أمينًا عامًّا للجامعة.

 

كما رحب مجلس الجامعة بانضمام كل من: الدكتور مصطفى الباز، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة، والدكتور جمال عبد ربه، عميد كلية الزراعة جامعة الأزهر بالقاهرة؛ أعضاء جددًا بمجلس الجامعة.

 

وطالب رئيس الجامعة، عمداء الكليات بسرعة موافاة الجامعة بمعدل الأداء، لتعيين أوائل الكليات بناء على ذلك، منبها على ضرورة إرسال إعداد الطلاب المتوقع قبولهم في كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم في العام الدراسي "2021 - 2022" إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعة.

 

كما نبه بسرعة إرسال قواعد البيانات الخاصة بكل كلية، للانتهاء من ملف التحول الرقمي الذي قطعت الجامعة شوطًا كبيرًا فيه.

 

وحث جميع الكليات على المشاركة الفاعلة في مسابقة «جامعة خضراء» التي تنظمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومسابقة «أفضل جامعة في مجال النشر العلمي»، و«أفضل جامعة في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة»، كما حث عمداء الكليات على سرعة إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول.

 

ونبه مجلس الجامعة على عدة أمور، تضمنت مراجعة أوضاع المنتدبين من الداخل أو الخارج بشكل سنوي، مشددًا على أن الموافقة على الانتدابات أو الظهور الإعلامي يكون من خلال موافقات مجالس الأقسام، واعتماد ذلك من السلطات المختصة، شريطة أن يكون الانتداب في المحيط الجغرافي، ويراجع ذلك سنويًّا.

 

ووافق مجلس الجامعة على الاتفاق التنفيذي للتعاون بين وكالة الفضاء المصرية وكليتي العلوم والهندسة بجامعة الأزهر، والمتضمنة المشاركة في مشروع أقمار صناعية معملية تعليمية مرتبطة بمنصة تعليم تكنولوجيا الفضاء المصرية.

مجلس جامعة الأزهر جامعة الأزهر القوات المسلحة محمد المحرصاوي وكيل الأزهر

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