عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شحوب الوجه

7 أسباب وراء شحوب الوجه وترهله بعد الرجيم

أسباب شحوب الوجه
أسباب شحوب الوجه بعد الرجيم

يصاحب خسارة الوزن الشديدة شحوب الوجه، وظهور التجاعيد نتيجة نتيجة لخسارة الكثير من الدهون بشكل سريع أو بطريقة خاطئة، وغيرها من الأسباب المختلفة، وهو ما سنقوم بالتطرق إليه في السطور التالية.

 

أسباب شحوب الوجه بعد الرجيم

 

وقالت الدكتورة جيهان احمد الدمرداش أخصائية التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، إن هناك العديد من الحالات التي تشتكي من شحوب الوجه وبروز عظمة الأنف بشكل أكبر، واختفاء العينين، وظهور التجاعيد وترهل جلد الوجه بشكل كبير، وهو ما يتسبب لهم في الشعور بالضيق.
 

لخسارة الوزن دون مشاكل صحية.. أسس ونصائح لاختيار دكتور الرجيم

مش بس خسارة الوزن.. فوائد لن تصدقها لـ تناول الشوربة قبل الطعام في رمضان


وتابعت الدمرداش في تصريح خاص لموقع “صدى البلد” الإخباري، أن شحوب الوجه وظهور التجاعيد وترهل جلد الوجه يمكن ان يحدث نتيجة اتباع نظام غذائي خاطئ وقاسي، ايضا بسبب خسارة الوزن بشكل سريع.
 

أسباب شحوب الوجه بعد الرجيم


وأوضحت الدمرداش، أنه يمكن أن هناك أسبابا أخرى وراء شحوب الوجه وحدوث تجاعيد الوجه بعد خسارة الوزن، ومن أبرزها :

1- عدم توازن الوجبات وكثرة الأملاح
2- عدم شرب المياه بكثرة كما هو المفروض اثناء اتباع نظام غذائي
3- عدم تناول الفاكهة بصورة صحية قبل الاكل كوجبة سناك 
4- عدم تناول الخضراوات الطازجة التي تحتوي على كميات من الماء و الفيتامينات و البوتاسيوم 
5- نتيجة اتباع دايت كيميائي و ده بيكون ضار للجسم جدا 
6- السهر والنوم اقل من 6 ساعات، مما لا يجعل الجسم يأخذ كفايته و يصبح الوجه مرهق و شاحب اللون .
7- استخدام مستحضرات التجميل أثناء ممارسة الرياضة في الشمس  والعرق، مما يتسبب في حدوث تفاعل بين العرق ومستحضرات التجميل في الوجه. 

شحوب الوجه الرجيم التجاعيد ترهل جلد الوجه ظام غذائي خاطئ

موضوعات متعلقة

معلومات مغلوطة عن الرجيم وأضرار أدوية التخسيس

لعشاق الرجيم.. سلطة الخضروات المشويه على الطريقة المغربية

أهمها خسارة الوزن.. 5 نصائح ضرورية لـ مرضى الكلى

تدمر صحتك.. 3 مفاهيم خاطئة عن الرجيم وممارسة الرياضة لإنقاص الوزن

ترشيحاتنا

شوبير يتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد ..صور

شاهد .. احتراق سيارة ماكلارين 765LT بالكامل في محطة وقود

رئيس الوزراء يهنئ المصريين بأعياد تحرير سيناء والعمال والقيامة وشم النسيم

مدبولي : منع إقامة أى احتفالات أو فعاليات جماهيرية .. وغلق المولات والكافيهات المخالفة

رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد إنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات باستثمارات 7,5 مليار دولار

مدبولي : منع إقامة أى احتفالات أو فعاليات جماهيرية .. وغلق المولات والكافيهات المخالفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصادر حكومية تكشف حقيقة فرض حظر التجول.. وإغلاق المحافظات والمجال الجوي

الوزراء يعتمد توصيات لاستكمال أعمال 51 مشروعاً.. وإنهاء 28 منازعة بوزارة العدل

السبت والأحد والاثنين إجازة.. رئيس الوزراء يصدر قرارات تنظيم العطلات الرسمية

تأجيل سداد الفواتير وتعطيل الدراسة.. 15 صلاحية لرئيس الجمهورية بـ قانون الطوارئ

رئيس اللجنة الأولمبية يكشف لـ «صدى البلد» حقيقة شطب مرتضى منصور

رفع درجة استعدادات المستشفيات الجامعية وتوفير الأكسجين للسيطرة على كورونا

البحوث الفلكية تحدد أول أيام عيد الفطر المبارك

السجن المشدد 10 سنوات لموظف هتك عرض ابن شقيقة زوجته فى المعادى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقفي عنها فورا.. أخطاء تزييت الشعر أثناء التمشيط

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

شاهد.. تسرب نفطي في البحر الأصفر بعد تحطم ناقلة ضخمة|صور

فيديو

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

فيديو جراف| نجاح باهر.. رئيس الوزراء يكشف رأي العالم في الاقتصاد المصري

فيديوجراف .. قصة أصحاب الكهف تتكرر في فرنسا

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: البيض والبصل والفسيخ فى شم النسيم

أحمد شندي يكتب: الإعلام والسياسة وجهان لعملة واحدة

د. شيماء علام تكتب: ثقب الروح

سيف محمود يكتب: إعادة تدوير النفايات بنفس منطق 2011 (الخطة البديلة)

عثمان المقدم يكتب: غدا سننسى ما كانا

منى زيدو تكتب: ليس دائماً «السكوت علامة الرضى»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: الاختيار العام

محمد أرسلان

الاصطفافات الجديدة في ظل فوضى المنطقة

بهجت العبيدي

صناعة كبش الفداء.. محمد رمضان

محمد نوار

احترام «رمضان»

ريهام مازن

إعلانات تفوق الحدود !!

عاطف عبد الستار

كيف نجت مصر من خريطة الدم

أحمد فرغلى رضوان

«لعبة نيوتن».. والجاذبية الفنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ