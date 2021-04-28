7 أسباب وراء شحوب الوجه وترهله بعد الرجيم

شحوب الوجه

يصاحب خسارة الوزن الشديدة شحوب الوجه، وظهور التجاعيد نتيجة نتيجة لخسارة الكثير من الدهون بشكل سريع أو بطريقة خاطئة، وغيرها من الأسباب المختلفة، وهو ما سنقوم بالتطرق إليه في السطور التالية.

أسباب شحوب الوجه بعد الرجيم

وقالت الدكتورة جيهان احمد الدمرداش أخصائية التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، إن هناك العديد من الحالات التي تشتكي من شحوب الوجه وبروز عظمة الأنف بشكل أكبر، واختفاء العينين، وظهور التجاعيد وترهل جلد الوجه بشكل كبير، وهو ما يتسبب لهم في الشعور بالضيق.





وتابعت الدمرداش في تصريح خاص لموقع “صدى البلد” الإخباري، أن شحوب الوجه وظهور التجاعيد وترهل جلد الوجه يمكن ان يحدث نتيجة اتباع نظام غذائي خاطئ وقاسي، ايضا بسبب خسارة الوزن بشكل سريع.



أسباب شحوب الوجه بعد الرجيم



وأوضحت الدمرداش، أنه يمكن أن هناك أسبابا أخرى وراء شحوب الوجه وحدوث تجاعيد الوجه بعد خسارة الوزن، ومن أبرزها :



1- عدم توازن الوجبات وكثرة الأملاح

2- عدم شرب المياه بكثرة كما هو المفروض اثناء اتباع نظام غذائي

3- عدم تناول الفاكهة بصورة صحية قبل الاكل كوجبة سناك

4- عدم تناول الخضراوات الطازجة التي تحتوي على كميات من الماء و الفيتامينات و البوتاسيوم

5- نتيجة اتباع دايت كيميائي و ده بيكون ضار للجسم جدا

6- السهر والنوم اقل من 6 ساعات، مما لا يجعل الجسم يأخذ كفايته و يصبح الوجه مرهق و شاحب اللون .

7- استخدام مستحضرات التجميل أثناء ممارسة الرياضة في الشمس والعرق، مما يتسبب في حدوث تفاعل بين العرق ومستحضرات التجميل في الوجه.