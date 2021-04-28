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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب يطالب بدمج الاقتصاد الخفى فى الاقتصاد الرسمى وإزالة جميع المعوقات أمام الاستثمار

النائب نادر الخبيري
النائب نادر الخبيري عضو مجلس النواب بمحافظة الجيزة

أشاد  النائب نادر الخبيري عضو مجلس النواب بمحافظة الجيزة ، أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن الإصلاحات المؤسسية والهيكلية لا علاقة لها بفرض أى أعباء على المواطنين وان الحكومة تستهدف التركيز الشديد على المشروعات وأن الدولة تستثمر استثمارات هائلة لتحسين مستوى معيشة المواطن وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة، و مصر تستحق أن يصل نسبة النمو الاقتصادى بها إلى 7% و 10% .

\وأضاف عضو مجلس النواب فى بيان صحفى له، أن تشجيع الاستثمار وإقتناص الفرص الاستثمارية سيضع مصر فى مصاف  الدول المتقدمة اقتصادياً  حيث أنها  حققت  معدلات نمو اقتصادية كبيرة من خلال التشجيع للاستثمار بصفة عامة والاستثمار بكافة انواعة  باعتباره هو قاطرة التنمية الاقتصادية والحقيقية لاقتصاد اى دولة متقدمة.

وأيد النائب نادر الخبيري  تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى بان الدولة المصرية صممت ونفذت المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادى وكان برنامجاً مصرياً خالصاً ، مؤكدا أن مصر تسير بخطوات ناجحة فى طريق الاصلاح.

وأكد الخبيري إن مصر يمكن ان تحقق معدلات نمو اقتصادى كبير  من خلال  دمج الاقتصاد الخفى فى الاقتصاد الرسمى مطالباً من الحكومة ازالة جميع المعوقات والمشكلات والروتين أمام جميع انواع الاستثمار حتى يكتمل لنا كل محاور النجاح فى الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة القادمة.

الاقتصاد الرسمى المعوقات الاستثمار الاقتصاد الخفى التنمية الاقتصادية

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