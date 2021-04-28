حملات مكثفة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بأحياء الإسكندرية

قاد اللواء خالد جمعة سكرتير عام مساعد محافظة الإسكندرية برفقة اللواء علاء يوسف رئيس حي وسط حملة مكبرة للتفتيش علي الصيدليات، والمطاعم، الكافيهات، والمحلات بشوارع محرم بك وأسفرت الحملة عن غلق عدد ٥ مقاهي و٣ محلات لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

كما تم توقيع غرامات مالية تقدر بـ ٣٣ ألف جنيها، بالإضافة إلي ١١٥٠ جنيه غرامات لعدم ارتداء الكمامات و غرامة فورية ٢١٠٠ لـ شادر بدون ترخيص، كما تم ضبط ٢٩ زجاجة كحول و٧علب كمامات مجهولة المصدر بأحدي الصيدليات، وتحرير ١٤ جنحة صحة لعدم توافر الاشتراطات الصحية وشهادة الصحة، وتحرير عدد ٧ محاضر أمن صناعي، وتحرير عدد ٢ محضر رصد بيئي وضبط عدد ١٩ حالة إشغال متنوع.

وشن حي شرق حملة مكبرة أسفرت عن إغلاق ٣ محال للألعاب الإلكترونية، وتحرير ٢٥ محضر لمخالفات أمن صناعي، ورصد بيئي، وتموين، وصحة، وعدم الالتزام بالنظافة العامة، وعدم إعلان أسعار، وعدم اتباع الإجراءات الوقائية اللازمة، وغرمت فوريًا المخالفين بإجمالي مبلغ ١٠ آلاف جنيها فضلا عن ضبط عدد ١٤ حالة إشغال للطريق.

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كما شن حي المنتزة ثان حملة مكبرة للتفتيش علي المحال التجارية بنطاق الحي وأسفرت الحملة عن إعدام مواد غذائية منتهية الصلاحية، فضلا عن التحفظ على عينات لبعض المواد الغذائية لتحليلها ، كما تم غلق وتشميع عدد من الورش لعدم تطبيق مواعيد الغلق المقررة من مجلس الوزراء.



وشن حي غرب حمله مكبره على مراكز الدروس الخصوصية والشوارع والتي أسفرت عن غلق وتشميع مركزين للدروس الخصوصية بمنطقة مينا البصل واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .

وعلي الصعيد ذاته، قامت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة بحملة مكبرة علي المنشآت غير الملتزمة حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

ياتي هذا في إطار توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بشن حملات مكبرة داخل مدينة الإسكندرية، لرفع التعديات والإشغالات، ومتابعة التزام المقاهي والمطاعم بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، والتأكيد على أنه لا تهاون مع المقصر.