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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالأسود المشجر.. شاهد أحدث ظهور لـ مريهان حسين عبر انستجرام

صدى البلد

نشرت الفنانة مريهان حسين صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

وظهرت مريهان حسين بإطلالة جذابة مرتدية بلوزة مشجرة وبنطلون باللون الاسود  مما منحها مظهرًا جذابًا، وعلقت مريهان على الصورة قائلة : عن ليلة امبارح .

 

وحازت الصورة علي اعجاب متابعيها، وجاءت أبرز التعليقات عليها كالاتي :

قمر ، جميلة ، تجنني.

 

الجدير بالذكر أن أحدث أعمال مريهان حسين هو مسلسل " ختم النمر" تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجي، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميريهان حسين، اسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدي الشامي، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب.

مريهان حسين صور مريهان حسين اطلالة مريهان حسين اخبار فن والفنانين مسلسل ختم النمر

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