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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد انتداب ٤٢ طبيب..وفاة مدير وحدة أمراض القلب بسوهاج الجامعي بكورونا

وفاة مدير وحدة أمراض
وفاة مدير وحدة أمراض القلب بسوهاج الجامعي بكورونا

توفي الدكتور أحمد بغدادي، مدير وحدة أمراض القلب بمستشفى سوهاج الجامعي بمحافظة سوهاج، مُتأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المُستجد.

 

وكان قد أصيب الدكتور أحمد بغدادي، بعدوى فيروس كورونا منذ أسبوعا مضى داخل مستشفى سوهاج الجامعي، وتم خضوعه للعلاج بمستشفى حي راشد التخصصي إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة صباح اليوم الأربعاء.

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وكانت قد أنتهت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة سوهاج، من إجراءات ندب 24 طبيبًا من الأطباء العاملين بمستشفيات التأمين الصحي بمحافظة الجيزة، وذلك لمدة شهرين لعمل البعض منهم داخل عنايات المستشفيات والمتبقي لسد العجز بالمحافظة وتدريب الأطباء على العمل بكفاءة خلال فترة الندب.

 

وتم ندب 24 طبيبًا للعمل بمستشفيات سوهاج المُخصصة للعزل لمدة شهر بداية من اليوم الأربعاء الموافق 28 ابريل الجاري، لتدريب الأطباء في بعض المستشفيات على العمل بكفاءة خلال فترة الندب المُقررة لهم، والبعض الاخر منهم إلى وحدات العناية المركزة لمصابي فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل.

 

ومن الجدير بالذكر أن هؤلاء الأطباء من بينهم 19 طبيب تخدير ورعاية جراحية مُركزة، و5 أطباء باطنة عامة.

فيروس كورونا أمراض امراض القلب سوهاج مستشفيات التامين الصحي

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