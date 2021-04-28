عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي يطلق برنامج "إثراء للشعر العربي"

مركز الملك عبد العزيز
مركز الملك عبد العزيز الثقافي

يواصل مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء"، سلسلة فعالياته وبرامجه المتنوعة من خلال برنامج "إثراء للشعر العربي" الذي انطلق في الـ 16 من شهر إبريل الحالي، ويستمر حتى 21 مارس 2022م.

ويهدف البرنامج وفعالياته إلى الاحتفاء بفنّ الشعر العربي والمعاصر، والتعبير بمظاهر الهوية اللغوية والثقافية، وتسليط الضوء على إثراء الشعر ودعم المحتوى العربي، والتعريف بأصول الشعر العربي للأطفال، وتعزيز الرابط بين الشعر العربي والفنون الأخرى، كالمسرح والموسيقى، إلى جانب تكريم الشعر والشعراء، وإحياء التقليد الشفهي للأمسيات الشعرية، وتعزيز التبادل الثقافي المرتكز على أفضل الممارسات الحديثة، وإحداث نقلة نوعية في الفكر الثقافي، ومواكبة التنمية الإبداعية، وتحقيق التنمية المستدامة القائمة على القواعد الراسخة من القيم الإنسانية.

وتتضمن الفعاليات عرض سيرة شعرية لأبي الطيب المتنبي؛ واستثمار أعمدة الشعر في مكتبة "إثراء" عبر تقديم ممثل شاعر أمام إحدى أعمدة الشعر التي نُقش عليها أبيات لـ 51 شاعر عربي من مختلف العصور والأزمان، مُلقياً قصائد للشاعر المنقوشة أبياته وعن سيرة حياته، حيث شهد البرنامج 3 جلسات ثقافية متخصصة بالشعر العربي وتجلياته في الثقافة العربية، في حين يطلق المركز سلسلة شهرية لأمسيات شعرية لشعراء وشاعرات من مختلف مناطق المملكة من خلال سلسلة ابن المقرب.

كما تتضمن الفعاليات مجموعة برامج تشمل عروض مسرحية؛ تحت شعار "أصوات"، فيما ستلهم برامج إثراء للشعر العربي روّادها الصغار من سن 8 إلى 16 عامًا، تقديم طابع تعليمي متميز في استكشاف الشعر العربي من خلال سلسلة من أرجوزة مثلث قطرب القائمة على اختلاف المعنى في الكلمة العربية مع تغير التشكيل في مبتدأ الكلمة، وتنسيقها من قبل الأطفال.

مركز الملك عبدالعزيز الثقافي إثراء الشعر العربي فعاليات ثقافية انشطه متنوعة اخبار ثقافية

ترشيحاتنا

اللعنة تصيب الهند بعد ضربها بزلزال واجتياح وباء كورونا | فيديو

واتساب يعمل على ميزة جديدة طال انتظارها

الصحة العالمية تحث شعوب العالم على التبرع بـ 7 دولارات للمساهمة بجرعة لقاح في "كوفاكس"

للوقاية من الأمراض .. 3 طرق طبيعية لعمل غسول الفم في المنزل

بـ 2 مليون ونصف .. ضبط 300 طربة حشيش وكمية من الهيروين بحوزة عنصرين إجراميين بالبحيرة

عمهم وحارق دمهم.. مسلسل ملوك الجدعنة يحتفى بالزمالك على طريقته الخاصة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصادر حكومية تكشف حقيقة فرض حظر التجول.. وإغلاق المحافظات والمجال الجوي

بشرى لعشاق الأهلي.. قرار حاسم من موسيمانى بخصوص تدريب منتخب جنوب أفريقيا

مستشار الرئيس للصحة: مضطرون لفرض إغلاق وحظر تجول حال عدم التزام المواطنين

الحكومة: معدل الإصابات الأسبوعية بكورونا تضاعف 5 مرات.. 5 محافظات الأكثر تضررا

السبت والأحد والاثنين إجازة.. رئيس الوزراء يصدر قرارات تنظيم العطلات الرسمية

تأجيل سداد الفواتير وتعطيل الدراسة.. 15 صلاحية لرئيس الجمهورية بـ قانون الطوارئ

بـ 2 مليون ونصف .. ضبط 300 طربة حشيش وكمية من الهيروين بحوزة عنصرين إجراميين بالبحيرة

الوزراء يعتمد توصيات لاستكمال أعمال 51 مشروعاً.. وإنهاء 28 منازعة بوزارة العدل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقفي عنها فورا.. أخطاء تزييت الشعر أثناء التمشيط

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

شاهد.. تسرب نفطي في البحر الأصفر بعد تحطم ناقلة ضخمة|صور

فيديو

فيديو جراف.. سائق مصري حديث وسائل الإعلام الأمريكية

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

فيديو جراف| نجاح باهر.. رئيس الوزراء يكشف رأي العالم في الاقتصاد المصري

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: يوميات مرتشي

عبد المعطى أحمد يكتب: البيض والبصل والفسيخ فى شم النسيم

أحمد شندي يكتب: الإعلام والسياسة وجهان لعملة واحدة

د. شيماء علام تكتب: ثقب الروح

سيف محمود يكتب: إعادة تدوير النفايات بنفس منطق 2011 (الخطة البديلة)

عثمان المقدم يكتب: غدا سننسى ما كانا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: الاختيار العام

محمد أرسلان

الاصطفافات الجديدة في ظل فوضى المنطقة

بهجت العبيدي

صناعة كبش الفداء.. محمد رمضان

محمد نوار

احترام «رمضان»

ريهام مازن

إعلانات تفوق الحدود !!

عاطف عبد الستار

كيف نجت مصر من خريطة الدم

اﻟﻤﺰﻳﺪ