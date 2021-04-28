تركيب المولد الدوار العملاق في ثاني أكبر محطة للطاقة الكهرومائية بالصين .. شاهد

عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو رصد لقطات عملية تركيب المولد الدوار العملاق في إحدى وحدات التوليد في محطة باييهتان للطاقة الكهرومائية قيد التشغيل الواقعة بين مقاطعات يونان وسيشوان الصينية.

ويبلغ قطر المولد الدوار الذي تم تركيبه الأحد الماضى 16.5 مترًا وارتفاعه حوالي 4.1 مترًا ووزنه الصافي حوالي 2300 طن ويعتبر المكون الرئيسي الأثقل في وحدة التوليد. وفي الوقت الحاضر أكمل تركيب الدوارات في ثماني من أصل 16 وحدة توليد.

وبقدرة إجمالية تبلغ 16 مليون كيلوواط ستكون هذه المحطة للطاقة الكهرومائية بعد تشغيلها كثاني أكبر محطة في العالم من حيث القدرة المركبة بعد مشروع "سد الممرات الثلاثة" في مقاطعة هوبي.

وستكون محطة الطاقة الضخمة قادرة على توليد أكثر من 62 مليار كيلوواط / ساعة من الكهرباء سنويًا ​​بعد اكتمال بنائها وستلعب دورًا حيويًا في الحد من الانبعاثات والسيطرة على الفيضانات ، ومن المتوقع تشغيل جميع وحدات توليد الطاقة بحلول يوليو 2022.





