عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تركيب المولد الدوار العملاق في ثاني أكبر محطة للطاقة الكهرومائية بالصين .. شاهد

محطة كهربائية
محطة كهربائية

عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو رصد لقطات عملية تركيب المولد الدوار العملاق في إحدى وحدات التوليد في محطة باييهتان للطاقة الكهرومائية قيد التشغيل الواقعة بين مقاطعات يونان وسيشوان الصينية.
ويبلغ قطر المولد الدوار الذي تم تركيبه الأحد الماضى  16.5 مترًا وارتفاعه حوالي 4.1 مترًا ووزنه الصافي حوالي 2300 طن ويعتبر المكون الرئيسي الأثقل في وحدة التوليد. وفي الوقت الحاضر أكمل تركيب الدوارات في ثماني من أصل 16 وحدة توليد.
وبقدرة إجمالية تبلغ 16 مليون كيلوواط ستكون هذه المحطة للطاقة الكهرومائية بعد تشغيلها كثاني أكبر محطة في العالم من حيث القدرة المركبة بعد مشروع "سد الممرات الثلاثة" في مقاطعة هوبي.
وستكون محطة الطاقة الضخمة قادرة على توليد أكثر من 62 مليار كيلوواط / ساعة من الكهرباء سنويًا ​​بعد اكتمال بنائها وستلعب دورًا حيويًا في الحد من الانبعاثات والسيطرة على الفيضانات ، ومن المتوقع تشغيل جميع وحدات توليد الطاقة بحلول يوليو 2022.
 


 

اكبر محطة لشحن السيارات في العالم اخبار الصين يونان اخبار الصينية

ترشيحاتنا

خطة النواب: وزارة التعليم وعدت بحل أزمة 36 ألف معلم خلال 3 شهور

اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا فى بيرو.. والنسخة الهندية ظهرت فى17دولة

الأمم المتحدة تدين الرسوم المسيئة بحق الجالية المسلمة في مدينة أمريكية

وتستمر كارثة الهند.. مستشفيات ترفض استقبال المرضى ونقص مزمن بالأكسجين

داخل محل ملابس.. النيابة تحقق في اتهام فتاة لزوجة سعد الصغير بالتعدي عليها

مدرب المنتخب السابق يوجه رسالة ساخرة لـ الحضري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مستشار الرئيس للصحة: مضطرون لفرض إغلاق وحظر تجول حال عدم التزام المواطنين

مصادر حكومية تكشف حقيقة فرض حظر التجول.. وإغلاق المحافظات والمجال الجوي

الحكومة: معدل الإصابات الأسبوعية بكورونا تضاعف 5 مرات.. 5 محافظات الأكثر تضررا

السبت والأحد والاثنين إجازة.. رئيس الوزراء يصدر قرارات تنظيم العطلات الرسمية

تأجيل سداد الفواتير وتعطيل الدراسة.. 15 صلاحية لرئيس الجمهورية بـ قانون الطوارئ

الوزراء يعتمد توصيات لاستكمال أعمال 51 مشروعاً.. وإنهاء 28 منازعة بوزارة العدل

تفحم 11 سيارة وأتوبيس في حريق بشبرا الخيمة

رفع درجة استعدادات المستشفيات الجامعية وتوفير الأكسجين للسيطرة على كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقفي عنها فورا.. أخطاء تزييت الشعر أثناء التمشيط

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

شاهد.. تسرب نفطي في البحر الأصفر بعد تحطم ناقلة ضخمة|صور

فيديو

فيديو جراف.. سائق مصري حديث وسائل الإعلام الأمريكية

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

فيديو جراف| نجاح باهر.. رئيس الوزراء يكشف رأي العالم في الاقتصاد المصري

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: يوميات مرتشي

عبد المعطى أحمد يكتب: البيض والبصل والفسيخ فى شم النسيم

أحمد شندي يكتب: الإعلام والسياسة وجهان لعملة واحدة

د. شيماء علام تكتب: ثقب الروح

سيف محمود يكتب: إعادة تدوير النفايات بنفس منطق 2011 (الخطة البديلة)

عثمان المقدم يكتب: غدا سننسى ما كانا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: الاختيار العام

محمد أرسلان

الاصطفافات الجديدة في ظل فوضى المنطقة

بهجت العبيدي

صناعة كبش الفداء.. محمد رمضان

محمد نوار

احترام «رمضان»

ريهام مازن

إعلانات تفوق الحدود !!

عاطف عبد الستار

كيف نجت مصر من خريطة الدم

اﻟﻤﺰﻳﺪ