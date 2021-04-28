فيديو كارثى.. أطفال يديرون مزلقان سكة حديد في قنا.. شاهد

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي بقنا، فيديو لأطفال يتولون فتح و اغلاق مزلقان قرية أبوشوشة التابعة لمركز أبوتشت شمال قنا.

وأوضح الفيديو قيام عدد من الأطفال بإغلاق وفتح المزلقان عقب عبور القطارات، دون أى تواجد لمسئولى هيئة السكة الحديد.

ووصف المتابعون، للفيديو ما يحدث من تولى الأطفال مسئولية المزلقان دون رقابة، بالإستهتار بأرواح المواطنين .

و أشار متحدث بالفيديو المتداول، أن الأطفال المتواجدين بالقرب من المزلقان يفتحون و يغلقون حسب أهوائهم، ما يتسبب فى حالة من التكدس المرورى حول المزلقان.

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بضرورة وضع حد لمثل هذه الأمور حتى لا تتسبب فى كوارث أكبر خلال الفترة القادمة.