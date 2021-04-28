مصرية مسئولة بالخارج تصدر كتابا وتهديه لأم الدنيا

صدر حديثاً كتاب "مقالات من وحي الأزمات" للدكتورة جيهان جادو، عضو مجلس الحي بفرساي الفرنسية، ورئيس الرابطة الدولية للإبداع الفكري والثقافي بفرنسا.

ويناقش الكتاب الصادر عن مؤسسة رؤى للابداع، والذي عالج قضايا متعددة من خلال ٥٠ مقالا للكاتبة، منها انهيار الدول بعد أزمة كورونا، وأوضاع المصريين في الغربة، كما يلقي الضوء علي العديد من المشكلات التي تواجه المرأة المصرية كالتحرش الجنسي وأشكال العنف الممارس ضدها، ولم يغفل قضايا المرأة العربية فتصدي لها، كما يتعرض الكتاب لقضية التطرف الفكري ودور الابداع في مواجهة الارهاب.

وعبرت الدكتورة جيهان جادو عن أهدافها من عرض الكتاب خلال مقدمة رشيقة جاء فيها: “إن في كل مقال عبرة وقصة وواقعا وأزمة عايشناها وحاولنا إيجاد حلول لها علنا نكون سببا يوما ما في إصلاح مجتمع أو رجوع حق أو إحياء نفس وترميمها من الداخل، أو ان نكون يوما ما بصيص نور يأتي من بعيد ينير طريقا طويلا بفكرة أو بكلمة نكون إعمارا وبناءات قوية أمام رياح عنيدة تحاول اقتلاع إبداعاتنا وجذورنا الخيرة”.

وعن كتاب "مقالات من وحي الأزمات"، قالت الكاتبة الدكتورة جيهان جادو إن الكتاب هو خلاصة عدة مقالات لها وهو عبارة عن خمسين مقالاً واقعياً من الحياة الثقافية والإبداعية والسياسية أيضا فهو من الحياة وللحياة وأمل بأن المستقبل يكون به تغيير للأفضل.

وأضافت جادو أن “إهداء هذا الكتاب لمصر لأننا نبعد عنها بعد المكان لكن هي دوما بقلوبنا فهو لكل إنسان ما زال يؤمن بأن القادم أفضل وأن المستقبل لبلادنا مشرف كما كان ماضيها أيضا مشرفا”.

جدير بالذكر أن "مقالات من وحي الأزمات" يعد الكتاب الثالث للكاتبة بعد صدور كتابين لها أحدهما عن إجراءات الطعن في الأحكام وهو رسالة الدكتوراة الخاصة بها، والثاني عن المرأة العربية بين فكي الرحا.