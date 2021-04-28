عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مصرية مسئولة بالخارج تصدر كتابا وتهديه لأم الدنيا

صدى البلد

صدر حديثاً كتاب "مقالات من وحي الأزمات" للدكتورة جيهان جادو، عضو مجلس الحي بفرساي الفرنسية، ورئيس الرابطة الدولية للإبداع الفكري والثقافي بفرنسا.

 

ويناقش الكتاب الصادر عن مؤسسة رؤى للابداع، والذي عالج قضايا متعددة من خلال ٥٠ مقالا للكاتبة، منها انهيار الدول بعد أزمة كورونا، وأوضاع المصريين في الغربة، كما يلقي الضوء علي العديد من المشكلات التي تواجه المرأة المصرية كالتحرش الجنسي وأشكال العنف الممارس ضدها، ولم يغفل قضايا المرأة العربية فتصدي لها، كما يتعرض الكتاب لقضية التطرف الفكري ودور الابداع في مواجهة الارهاب.

 

وعبرت الدكتورة جيهان جادو عن أهدافها من عرض الكتاب خلال مقدمة رشيقة جاء فيها: “إن في كل مقال عبرة وقصة وواقعا وأزمة عايشناها وحاولنا إيجاد حلول لها علنا نكون سببا يوما ما في إصلاح مجتمع أو رجوع حق أو إحياء نفس وترميمها من الداخل، أو ان نكون يوما ما بصيص نور يأتي من بعيد ينير طريقا طويلا بفكرة أو بكلمة نكون إعمارا وبناءات قوية أمام رياح عنيدة تحاول اقتلاع إبداعاتنا وجذورنا الخيرة”.

 

وعن كتاب "مقالات من وحي الأزمات"، قالت الكاتبة الدكتورة جيهان جادو إن الكتاب هو خلاصة عدة مقالات لها وهو عبارة عن خمسين مقالاً واقعياً من الحياة الثقافية والإبداعية والسياسية أيضا فهو من الحياة وللحياة وأمل بأن المستقبل يكون به تغيير للأفضل.

 

وأضافت جادو أن “إهداء هذا الكتاب لمصر لأننا نبعد عنها بعد المكان لكن هي دوما بقلوبنا فهو لكل إنسان ما زال يؤمن بأن القادم أفضل وأن المستقبل لبلادنا مشرف كما كان ماضيها أيضا مشرفا”.

 

جدير بالذكر أن "مقالات من وحي الأزمات" يعد الكتاب الثالث للكاتبة بعد صدور كتابين لها أحدهما عن إجراءات الطعن في الأحكام وهو رسالة الدكتوراة الخاصة بها، والثاني عن المرأة العربية بين فكي الرحا.

مجلس الحي بفرساي الفرنسية الرابطة الدولية للابداع الفكري والثقافي بفرنسا انهيار الدول المرأة المصرية

ترشيحاتنا

الزمالك يعلن إصابة محمد أبو جبل بفيروس كورونا

طبيب الزمالك: إصابة محمد أبو جبل وعاملين فى غرف الملابس بفيروس كورونا

مش طبيعي .. عبدالحفيظ يفتح النار علي اتحاد الكرة

لأول مرة منذ 4سنوات.. البحرية الأمريكية تطلق طلقات تحذيرية تجاه زوارق إيرانية

أكبر فرق أفريقيا.. المصري يشكر موسيمانى بعد الهزيمة أمام بعد الأهلي

طرح بوجاتي شيرون لي ليجينديس دو سيل المحدودة في السعودية .. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصادر حكومية تكشف حقيقة فرض حظر التجول.. وإغلاق المحافظات والمجال الجوي

السبت والأحد والاثنين إجازة.. رئيس الوزراء يصدر قرارات تنظيم العطلات الرسمية

الوزراء يعتمد توصيات لاستكمال أعمال 51 مشروعاً.. وإنهاء 28 منازعة بوزارة العدل

تأجيل سداد الفواتير وتعطيل الدراسة.. 15 صلاحية لرئيس الجمهورية بـ قانون الطوارئ

في غيبوبة بالعناية المركزة.. لاعب الزمالك يتعرض لحادث سير

رفع درجة استعدادات المستشفيات الجامعية وتوفير الأكسجين للسيطرة على كورونا

البحوث الفلكية تحدد أول أيام عيد الفطر المبارك

رئيس الوزراء يجدد التشديد على الإجراءات الاحترازية والتوسع في تطعيمات اللقاح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقفي عنها فورا.. أخطاء تزييت الشعر أثناء التمشيط

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

شاهد.. تسرب نفطي في البحر الأصفر بعد تحطم ناقلة ضخمة|صور

فيديو

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

فيديو جراف| نجاح باهر.. رئيس الوزراء يكشف رأي العالم في الاقتصاد المصري

فيديوجراف .. قصة أصحاب الكهف تتكرر في فرنسا

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: البيض والبصل والفسيخ فى شم النسيم

أحمد شندي يكتب: الإعلام والسياسة وجهان لعملة واحدة

د. شيماء علام تكتب: ثقب الروح

سيف محمود يكتب: إعادة تدوير النفايات بنفس منطق 2011 (الخطة البديلة)

عثمان المقدم يكتب: غدا سننسى ما كانا

منى زيدو تكتب: ليس دائماً «السكوت علامة الرضى»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: الاختيار العام

محمد أرسلان

الاصطفافات الجديدة في ظل فوضى المنطقة

بهجت العبيدي

صناعة كبش الفداء.. محمد رمضان

محمد نوار

احترام «رمضان»

ريهام مازن

إعلانات تفوق الحدود !!

عاطف عبد الستار

كيف نجت مصر من خريطة الدم

اﻟﻤﺰﻳﺪ