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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات منتخب مصر فى كأس العرب.. البداية سهلة والختام بالجزائر

بطولة كأس العرب 2021
بطولة كأس العرب 2021

أسفرت قرعة بطولة كأس العرب التي ستقام في قطر خلال الفترة بين 30 نوفمبر و18 ديسمبر المقبل عن وقوع المنتخب المصرى فى المجموعة الرابعة برفقة المنتخب الجزائرى والفائز من مباراة لبنان وجيبوتى و الفائز من مباراة ليبيا والسودان.

 

مواعيد مباريات منتخب مصر 

ويبدأ منتخب مصر مبارياته فى كأس العرب بمجموعته العرب فى الأول من ديسمبر وتحديدا فى الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة مع الفائز من مباراة لبنان وجيبوتى.

 

ويلعب منتخب مصر ثاني مبارياته مع الفائز من مباراة ليبيا والسودان يوم 4 ديسمبر فى السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

 

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ويختتم منتخب مصر مبارياته فى المجموعة الرابعة بالمباراة الأقوى مع نظيره الجزائرى يوم 7 ديسمبر فى التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

 

مجموعات كأس العرب  

مجموعات كأس العرب  

وجاءت المجموعات كالآتي:

المجموعة الأولى: قطر - العراق - عمان أو الصومال - البحرين أو الكويت

المجموعة الثانية: تونس - الإمارات - سوريا موريتانيا أو اليمن

المجموعة الثالثة: المغرب - السعودية- الأردن أو جنوب السودان - فلسطين أو جزر القمر

المجموعة الرابعة: الجزائر - مصر - لبنان أو جيبوتي - ليبيا أو السودان.

 

المباريات التأهيلية فى كأس العرب:

المباريات التأهيلية فى كأس العرب

عمان ضد الصومال

 لبنان ضد جييوتي

الأردن ضد جنوب السودان.

البحرين ضد الكويت 

موريتانيا ضد اليمن، فلسطين ضد جزر القمر

ليبيا ضد السودان

 

توقعات رابح ماجر لـ كأس العرب

توقع رابح ماجر أسطورة كرة القدم الجزائرية، تفوق منتخب مصر على نظيره الجزائري في منافسات كأس العرب التي ستقام في ديسمبر المقبل بقطر.

 

وقال ماجر في تصريحات عبر قناة الكأس القطرية، إن استعانة الجزائر بفريق من المحليين في البطولة العربية سيصب في صالح منتخب مصر، والمجموعة الرابعة مفخخة وعندما تراها تُرشح الجزائر ومصر للتأهل.

 

رابح ماجر

 

وأضاف: "أرشح مصر للمرتبة الأولى والتفوق علينا، لأننا سنلعب بفريق من الدوري المحلي وهم ليسوا عناصرنا الأساسية".

 

واختتم: "مصر ستلعب بأغلب لاعبيها وهم من المحليين في الأساس حتى وإن غاب محمد صلاح ومحمد النني وباقي المحترفين".

 

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إنفانتينو يتوقعها نسخة استثنائية

أعرب السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن ثقته في أن بطولة كأس العرب لمنتخبات لكرة القدم، التي ستستضيفها قطر خلال الفترة من الأول وحتى 18 ديسمبر المقبل ستكون نسخة استثنائية.

 

إنفانتينو 

 

وقال إنفانتينو في كلمته على هامش القرعة: "إنه من دواعي سروري التواجد في هذه القرعة وحضور هذه اللحظة التاريخية أيضا التي تشهد الإعلان عن انطلاق منافسات بطولة كأس العرب بحضور كبير يصل إلي 23 منتخبا دفعة واحدة".

 

وأضاف: "أود أن أشكر قطر على الاستضافة وإقامة قرعة البطولة. النسخة المقبلة من كأس العرب ستكون مميزة واستثنائية لأنها الأولى من نوعها التي تقام بمشاركة كل المنتخبات العربية".

 

وتابع: “ستكون البطولة شاهد عيان على ما ستكون عليه بطولة كأس العالم 2022، وأعتقد أن الأمور على ما يرام من حيث التحضيرات لتنظيم هذا الحدث، وقطر قامت بما عليها لاستضافة بطولة كأس العرب تحت إشراف ”فيفا"، وأنا واثق أنها ستكون الأمثل والأجمل من كل النواحي".

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