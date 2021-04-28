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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بالأرقام.. التعليم تعلن نسب حضور الطلاب في آخر أيام امتحانات شهر أبريل

امتحانات شهر ابريل
امتحانات شهر ابريل

اختتم طلاب صفوف النقل (الصف الرابع الابتدائي والصف الأول الإعدادي والصفين الأول والثاني الثانوي)، اليوم، الأربعاء، امتحانات شهر أبريل بنظام الامتحانات المجمعة وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا.

 

وأدى طلاب الصف الأول الثانوي الامتحان المجمع فى مواد الكيمياء والفيزياء والأحياء، كما أدى طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحان المجمع في مواد اللغة الأجنبية الثانية والفيزياء (الشعبة العلمية)، ومواد اللغة الأجنبية الثانية والجغرافيا (الشعبة الأدبية).

 

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وحضر الامتحان اليوم 2 مليون و88 ألفا و665 طالبا/طالبة بالصف الرابع الابتدائي لأداء الاختبار المجمع من إجمالي 2 مليون و152 ألفا و127 طالبا/طالبة، حيث بلغت نسبة الحضور 97.05%.

 

كما حضر مليون و733 ألفا و380 طالبا/طالبة بالصف الأول الإعدادي من إجمالي  مليون و793 ألفا و390 طالبا/طالبة، حيث بلغت نسبة الحضور 96.65%.

 

وقررت وزارة التربية والتعليم أن تكون امتحانات شهر أبريل الجاري هي نهاية العام الدراسي لسنوات النقل، باستثناء الشهادتين الإعدادية والثانوية.

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