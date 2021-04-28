أتمنى يكون فرحان.. سيد عبدالحفيظ يهاجم اتحاد الكرة بسبب عدم تكافؤ الفرص

انتقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بنادي الأهلي، مسئولي اتحاد الكرة المصري، بسبب ضغط المباريات التي يتعرض لها الأهلي في الفترة الحالية.

وقال عبد الحفيظ عبر برنامج " النجوم في رمضان مع ريهام سويلم"، إن من وضع جدول الدوري المصري ضغط المباريات أتمنى أن يكون سعيدا بما يحدث معنا، ولا بد من تكافؤ الفرص بين الفرق وهو ما يحدث في كل مسابقات العالم.

وشدد مدير الكرة بالنادي الأهلي: "ما يحدث ليس طبيعيا ونلعب مباراة كل 48 ساعة والمصري لعب آخر مباراة من 12 يوما وكان مستعدا جيدا لمواجهة الأهلي ولكن الحمد لله على المكسب ولاعبينا كانوا رجالا".

وتابع: "هل مر أحد بضغط المباريات على أساس إنهاء الدوري يوم 30 سبتمبر، وماذا سيحدث لو انتهى الدوري يوم 7 أكتوبر، ومن الغريب أن الفرق تلعب الأسبوع الثامن عشر والأهلي يلعب الأسبوع التاسع عشر".