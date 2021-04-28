دوري أبطال أوروبا.. ضربة موجعة لـ ريال مدريد قبل مواجهة العودة أمام تشيلسي

اكدت تقارير إسبانية ، غياب البرازيلي مارسيلو عن مباراة العودة امام تشيلسي في نصف نهائي دوري ابطال اوروبا .

وشارك مارسيلو أمس امام تشيلسي فى مباراة الذهاب وقدم مستوي رائعا فى الناحية الهجومية والدفاعية مع ريال مدريد ، وانتهت المباراة بهدف لكل منهما .

وذكرت"موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أنه تم استدعاء البرازيلي لانتخابات جمعية مدريد المقرر إجراؤها الأربعاء المقبل، يوم مباراة إياب نصف النهائي في ستامفورد بريدج.

ولن يتمكن مارسيلو من السفر يوم 4 مايو مع بعثة ريال مدريد لضرورة مشاركته في مركز اقتراع انتخابات جمعية مدريد، ما يجعل غيابه مؤكدًا عن اللقاء.

وسيكون من الصعب أن يسافر اللاعب بعد نهاية الاقتراع بمفرده، قبل ساعات من خوض المباراة، ما يعرضه لمخاطرة كبيرة خاصة وأن مارسيلو يعاني من إصابة في عضلة الفخذ اليمنى