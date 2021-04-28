السيطرة على حريق فى حوشين للمواشي في قنا

تمكنت إدارة الحماية المدنية بقنا، من السيطرة على حريق اندلع فى حوشين للمواشي بقرية الحلفاية التابعة لمركز نجع حمادي.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد نشوب حريق فى حوشين للمواشي بقرية الحلفاية دون وقوع أى إصابات بين المواطنين.

من جانبها دفعت إدارة الحماية المدنية بقنا، برئاسة العقيد هاني الأتربي، مدير الإدارة بـ ٣ سيارات إطفاء للتعامل مع الحريق.

تمكنت قوة الحماية بقيادة النقيب جمال الشافعي، من السيطرة على الحريق و إخماده قبل الإمتداد للمنازل المجاورة.

تبين أن المباني من الطوب الأبيض و مسقوفه بالخشب، و أسفرت الخسائر عن احتراق مخلفات زراعية.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.