اتحاد الكرة يتجاهل غضب الأهلي

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بنادي الأهلي، إن النادي طلب إعادة النظر في الجدول الموضوع من قبل اتحاد الكرة، بسبب ضغط المباريات.

وأضاف سيد عبد الحفيظ عبر برنامج " النجوم في رمضان مع ريهام سويلم"، أن اتحاد الكرة لم يرد على طلبنا بعد إعادة جدول الدوري، من أجل النظر إليه حتى الآن.

وتابع: “هل يعقل أن ندخل غدًا معسكر لخوض مباراة الجونة المقبلة، بعد حصولنا على راحة بعد مباريات الأمس أمام المصري”.

وعن تأجيل مباراة القمة، أكد أن الأهلي لم يطلب تأجيل القمة أمام الزمالك، المقرر لها 10 مايو المقبل، بسبب مباريات بطولة أفريقيا التي يشارك فيها الفريق.