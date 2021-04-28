مصر ترسل مساعدات طبية للكونغو عبر طائرة عسكرية

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وفى إطار إستمرار الدعم والتضامن المصرى مع الدول الصديقة والشقيقة فى مختلف الأزمات والمحن ,

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بإقلاع طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار" نديجلى بكنشاسا " بجمهورية الكونغو الديمقراطية محمل عليها كميات كبيرة من المساعدات الطبية المتمثلة فى الأدوية والمستلزمات الطبية والمقدمة مـــن وزارة الصحة والسكان إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية .

تأتى تلك المساعدات تأكيداً على عمق العلاقات التى تجمع بين مصر والكونغو الديمقراطية وإنطلاقاً من دور مصر الرائد تجاه دول القارة الأفريقية فى أوقات المحن والأزمات وتقديم الدعم والتضامن الكامل لهم .